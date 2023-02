Parkampus, il campus urbano, green e tecnologico a Pomigliano festeggia il suo primo compleanno.

Riqualificare un luogo pubblico attraverso finanziamenti privati, creando un bosco urbano ad autonomia energetica, che sia incubatore d’impresa, polo tecnologico con una scuola di robotica per bambini, un’area food, parco giochi, outdoor fitness e un’area dedicata alle discipline olistiche. Tutto questo è Parkampus, a Pomigliano D’Arco, un ambizioso progetto ideato e realizzato da Nextra Group, che a marzo festeggia il suo primo anno di vita.

<<L’idea nasce nel 2018 – racconta Francesco Spinosa, Direttore operativo di Nextra Group – quando fummo convocati dalla precedente amministrazione comunale per una manifestazione di interesse nei confronti del parco urbano della città, per il quale mancava una visione d’assieme e le vetrate erano state completamente abbandonate. Nextra Group partecipò a un bando europeo, presentando un progetto vincente. L’idea era quella di creare un ecosistema urbano che potesse fungere da attrattore per ogni cittadino, soprattutto per le menti brillanti, i cosiddetti “cervelli in fuga”, che noi invece vogliamo trattenere sul territorio. Nextra in 2 anni ha riqualificato ciò che era stato abbandonato per oltre 10 anni>>.

Agorà Space, l’area superiore del parco, è attualmente un bosco urbano con più di 10 aziende operanti nello spazio di coworking. Parliamo di start up del settore digitale, che hanno dato posti di lavoro nelle nuove professioni a 30 giovani di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Nella parte inferiore, un’area dedicata alla ristorazione, con la partecipazione di importanti player del food campano ha generato ulteriori posti di lavoro per circa 40 dipendenti.Parkampus è un esempio virtuoso di potenziamento pubblico-privato, dove il pubblico mette a disposizione per trent’anni le tre vetrate all’interno del parco e gli imprenditori investono i loro capitali in un progetto lungimirante, che guarda al futuro, alla sostenibilità, creando indotto. Parkampus è il più grande project financing del Sud Italia dell’ultimo decennio e a breve sarà energeticamente autosufficiente, potendo contare su 100 kW di pannelli fotovoltaici. L’autorevolezza del progetto ha spinto Enel-x a investire 600.000 euro per l’installazione di una colonnina di ricarica fast per le auto, la prima in tutto il sud Italia.

<<Oltre alle vetrate – prosegue Spinosa – con Nextra Group stiamo riqualificando delle opere pubbliche a servizio della comunità, attraverso il restauro di 15 panchine, della palestra all’aperto per adulti, il ripristino dell’area giochi per i bambini, piantando 40 alberi>>.

Per il suo primo anno di vita, a Parkampus si festeggia il completamento del primo lotto di lavori; entro settembre 2023 saranno ultimate anche le vetrate con affaccio in via Gandhi: 1000 mq che ospiteranno un’agenzia per il lavoro, con centro di formazione per le nuove professioni, una scuola di robotica, coding e lingue per bambini e altri laboratori di coworking. Per il 2024 sarà ultimato anche il terzo lotto di via Vesuviana che sarà la sede di un centro yoga-pilates e altre discipline olistiche.



Nextra Group è un consorzio di imprese i cui componenti sono tutti originari di Pomigliano D’Arco. Il consorzio opera sul tutto il territorio nazionale nell’ambito della costruzione e rigenerazione urbana, attraverso un approccio innovativo ed ecosostenibile.