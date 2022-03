Parte il tour di Nino D’Angelo, 9 aprile al Palapartenope.

Dunque, ci siamo. È tutto pronto per la nuova tournée di Nino D’Angelo ‘Il Poeta che non sa parlare’ che prenderà il via il 3 marzo dal Teatro Massimo di Pescara. Sarà un lunghissimo viaggio in musica che farà tappa, a oggi, in 19 teatri italiani, da Nord a Sud, dagli Arcimboldi di Milano al Palapartenope di Napoli, dal Colosseo di Torino all’Auditorium Conciliazione di Roma passando per il Regio di Parma. E sarà l’occasione per ripercorrere, con il cantautore napoletano, tutta la sua splendida carriera iniziata nel 1976. “Ma questo 2022 – spiega D’Angelo – sarà anche l’occasione per festeggiare con il mio pubblico i 40 anni da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, la canzone che mi ha portato al primo grande successo. E nello stesso tempo sarà anche l’occasione per festeggiare il mio 65esimo compleanno”.

Insomma, durante i live l’artista canterà i brani più amati dalla gente, da quelli da ‘caschetto (come appunto ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Maledetto treno’…) e quelli della successiva svolta musicale (‘Senza giacca e cravatta’ ‘Jesce sole’, ‘O pate’, ‘Brava gente’). Non mancheranno i brani del suo ultimo album ‘Il Poeta che non sa parlare’, uscito lo scorso ottobre, come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’, ‘Cattivo penziero’ e ‘Sultanto si perdesse a te’.

Si tratta di una delle tournée più attese del nuovo anno, sulla scia del successo riscosso, per esempio, nel 2013 quando D’Angelo si esibì al Teatro San Carlo di Napoli con il melodramma ‘Memento-Momento’, dedicato al cantautore e compositore Sergio Bruni con il maestro Roberto De Simone che curò la composizione strutturale cameristica, oppure quando fece registrare nel 2017 il tutto esaurito allo stadio San Paolo di Napoli per festeggiare il suo sessantesimo compleanno.

Il tour fa parte del triplo progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, diviso tra l’album e il libro (edito da Baldini+Castoldi) usciti lo scorso ottobre.

I biglietti dello show, prodotto dalla Di.Elle.O e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni, sono su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Di seguito le date:

3 marzo 2022 – Teatro Massimo di Pescara

5 marzo 2022 – Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro (Aq)

9 marzo 2022 – Teatro Golden di Palermo

10 marzo 2022 – Teatro Metropolitan di Catania

11 marzo 2022 – Palacultura di Messina

13 marzo 2022 – Teatro Politeama di Catanzaro

14 marzo 2022 – Teatro Orfeo di Taranto

15 marzo 2022 – Teatro Impero di Brindisi

18 marzo 2022 – Teatro Colosseo di Torino

19 marzo 2022 – Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pt)

26 marzo 2022 – Teatro Nestor di Frosinone

27 marzo 2022 – Auditorium Conciliazione di Roma

9 aprile 2022 – Teatro Palapartenope di Napoli

11 aprile 2022 – Teatro Arcimboldi di Milano

22 aprile 2022 – Teatro Europa di Aprilia (Lt)

23 aprile 2022 – Teatro Team di Bari

30 aprile 2022 – Teatro Carlo Gesualdo di Avellino

5 maggio 2022 – Teatro di Varese

7 maggio 2022 – Teatro Regio di Parma