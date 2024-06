Parte in Campania il “Concorso Nazionale Mondo Sposa Italia”, format TV di Top Team Produzioni

Al mondo delle spose è dedicato il nuovo format, voluto dai patron Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo, presentato da Top Team Produzioni chiamato “Concorso Nazionale Mondo Sposa Italia”, che partirà, con un primo appuntamento, il prossimo 24 giugno a partire dalle ore 20.00, presso il Complesso Black & White a Pozzuoli (NA), in via Monteruscello 22.

Il format è un forte catalizzatore per l’appeal mediatico, perché propone bellezza, giovinezza, intrattenimento, mondanità, stimolazione dell’immaginario e tante emozioni.

Ecco perché esso sarà interamente ripreso dalle telecamere di DGPhotoArt di Davide Guida, azienda leader nel mondo della produzione e della regia televisiva e cinematografica. Si partirà dal backstage per poi proseguire con le riprese video dell’evento vero e proprio, con tutti i suoi protagonisti.

L’idea è realizzare infatti un programma di stampo prettamente televisivo, nel quale immagini e sequenze potranno ottimizzare e spettacolarizzare al meglio tutti i contenuti previsti, con freschezza e dinamicità, mostrandosi in questo modo particolarmente accattivante. Un programma che farà sicuramente tendenza.

Lo scopo del Concorso Mondo Sposa Italia è quello di designare ogni anno la candidata che meglio incarna le doti della bellezza, del portamento e della femminilità, accompagnate da una adeguata preparazione culturale, rappresentando in questo modo, per tutte le concorrenti, la giusta occasione di vivere l’esperienza della sfilata, e di collaborare con aziende e stilisti affermati sul territorio nazionale e internazionale, creando in questo modo una sinergia e un cocktail tra la bellezza e la freschezza delle ragazze coinvolte, la cui ambizione è di diventare future professioniste, protagoniste del mondo della moda e del glamour con grandi aziende e stilisti, o anche attrici dello show business nel cinema e nella televisione.

Top Team Produzioni, rappresentata abilmente dai suoi soci fondatori Michele Coppola, Raffaele De Santis, Eva Nasti e Luigi Russo, è azienda professionista specializzata in questo tipo di progetti e per questo primo appuntamento ha ben pensato di coinvolgere l’Atelier Pantheon Haute Couture, per la fornitura dei preziosi abiti da sposa e la stilista Maria Longobardi Mersi Couture per l’abbigliamento elegante.

In aggiunta ai momenti di moda, saranno presenti tanti artisti e ospiti che renderanno piacevole e dinamica la serata, abilmente condotta dalla bella e frizzante presentatrice di eventi Edda Cioffi.