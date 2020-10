Parte la mostra “Visioni per Piscina Mirabilis” al Castello di Baia in partnership con Re-Use Italy.

Sabato 3 ottobre alle 10:30 nelle sale del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia inaugurerà la mostra “Visioni per Piscina Mirabilis”, visitabile fino a dicembre.

Re-Use Italy è un movimento nato con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle rovine antiche presenti in Italia attraverso un nuovo uso. Il concorso bandito a gennaio, in collaborazione con il Parco archeologico dei Campi Flegrei e il Comune di Bacoli, invitava i partecipanti a ripensare la Piscina Mirabilis di Bacoli, antica cisterna romana, come Museo d’Arte Contemporanea. Sono stati ben 700 gli architetti, gli studenti, i progettisti e degli ingegneri che hanno partecipato con le loro idee. La giuria ha decretato 3 vincitori e 10 menzioni speciali. Le tre proposte saranno il cuore della mostra al Castello di Baia.

Il primo posto se lo sono aggiudicati Simone Baccaglini e Marco Agosti con un progetto che pone al centro il ruolo svolto dall’acqua nell’antico edificio con lo spazio centrale adibito a sala espositiva a tutta altezza. I giochi di luce sono innumerevoli e la presenza di tiranti, che sostengono il tessuto e si adattano alla struttura metallica, garantiscono la massima flessibilità. Le opere d’arte si adagiano sul pavimento, come detriti sul fondo del mare, e i visitatori possono “galleggiare” a varie altezze e vivere profondamente le opere e la cisterna stessa. In questo modo i turisti vengono a conoscere la cisterna da diverse altezze e i singoli spazi possono essere aperti anche per eventi notturni. Sul rudere romano ci sono due modernissimi maxischermi che indicano la mostra in corso, le previsioni del tempo e di notte possono essere adibiti a cinema all’aperto. La piazza può essere utilizzata per convegni, proiezioni cinematografiche e feste, grazie al padiglione semicircolare in cui si trovano bar e servizi igienici. In allegato alcuni render del progetto.

Ecco il programma di sabato:

30-Cerimonia di apertura

Evento gratuito su prenotazione, max 40 posti

00-Visita aperta

Evento gratuito su prenotazione, max 100 persone

Questo il link della prenotazione: https://forms.gle/iXpkCFu1t24cm4eK6

Secondo le misure precauzionali adottate per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, l’evento sarà aperto su prenotazione. Solo chi compila questo modulo potrà entrare nel museo e partecipare agli eventi: alle ore 10.30 alla cerimonia di apertura ci sono 40 posti disponibili e alla visita aperta, ore 12.00, 100 posizioni disponibili. Riceverai una conferma della prenotazione dopo aver compilato il modulo.