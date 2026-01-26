Partenoplay Festival del gioco per tutti, settima edizione

- pubblicità -

Partenoplay è uno dei grandi eventi del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza giunto alla settima edizione.

L’iniziativa si svolgerà nel weekend del 13-14-15 Febbraio 2026

Partenoplay, il festival del gioco per tutti è ideato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Parrocchia di San Vitale a Napoli Fuorigrotta, si svolge a Napoli in piazza San Vitale e nei locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale.

La scelta del luogo deriva dalla volontà di coinvolgere i territori e svolgere attività significative in luoghi generalmente molto frequentati da bambini e famiglie ma allo stesso tempo luoghi che abbiano una grande necessità di attività culturali e di socializzazione. Il luogo scelto è facilmente raggiungibile con il trasporto urbano (metro linea 2 e 6, ferrovia cumana, bus) e con ampie possibilità di parcheggio e ha luoghi idonei e spaziosi per accogliere enti, proposte e famiglie in un luogo protetto e sicuro.

La partecipazione al festival è gratuita in tutti i suoi giorni e le sue attività, la prenotazione è obbligatoria.

Cos’è Partenoplay

Partenoplay è un momento di incontro e confronto sul gioco e sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati.

Un festival in cui sperimentare gli effetti che il giocare ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative.

Il motore di Partenoplay è costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono cultura ludica. Un momento

unico di incontro e di confronto sul gioco e sul giocare.

Il GIOCO che Partenoplay accoglie e propone, è un’attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e fondare comunità durature.

Il GIOCO a Partenoplay è di volta in volta una lingua, una modalità, uno strumento, una possibilità, un obiettivo, ed è trasversale per età, lingua, provenienza, abilità, condizione sociale.

Il GIOCO a Partenoplay è una continua scoperta, anche dei propri limiti e della possibilità di superarli, da soli come in compagnia.

Attività e Programma

Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede da www.unacittapergiocare.it Il form di prenotazione sarà attivo al termine di questa pagina. Le attività sono tutte gratuite, al coperto e all’aperto. Attenzione, il programma è soggetto a variazioni e aggiornamenti.

Venerdì 13 febbraio dalle 9:30 alle 13:30

locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale

Insieme si vince! Seminario sul Gioco Cooperativo a Partenoplay Ti sei mai chiesto come trasformare la competizione in collaborazione? Il segreto è racchiuso nel gioco! Ti invitiamo a un appuntamento speciale interamente dedicato al potere del fare insieme. Un seminario teorico-pratico per scoprire come il gioco cooperativo possa diventare uno strumento educativo e sociale fondamentale. Il seminario si dividerà in due percorsi complementari per esplorare la cooperazione a 360 gradi: 1. Intorno al Tavolo: Boardgames Cooperativi, conduce Luca Coppola, game designer e ludotecario Dimentica le sfide “tutti contro tutti”. In questo workshop esploreremo i giochi da tavolo cooperativi, dove il gruppo vince (o perde) contro il sistema di gioco. Impareremo a gestire il problem solving condiviso e la comunicazione efficace tra i giocatori. 2. In Movimento: Dinamiche di Gruppo e Gioco Motorio, conduce Vera Vaiano, educatrice circense Il corpo è il primo strumento di relazione. Attraverso giochi di movimento cooperativi, sperimenteremo come la fiducia e il coordinamento fisico possano abbattere le barriere e creare un clima di profonda sintonia. Niente panchina, qui si gioca tutti insieme! Per chi è questo seminario? Il seminario è aperto a educatori, insegnanti, animatori, genitori e a chiunque voglia scoprire nuovi modi di stare insieme attraverso il gioco. “La cooperazione non è solo un modo di giocare, è un modo di essere.” Ti aspettiamo a Partenoplay per giocare, riflettere e divertirci!

Sabato 14 Febbraio dalle 10.00 alle 19.00

PIAZZA SAN VITALE

Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo

TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo

LABORATORI E ATELIER

Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco

Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco

LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO

Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie

(il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

COSTRUZIONI E MATTONCINI

Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco

TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO

FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive

(il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

GIOCHI ED ESPERIENZE STEM

giochi, escape room, esperienze scientifiche per la divulgazione

(il programma è in aggiornamento, la presenza degli enti di ricerca è in perfezionamento)

PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE

Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica

Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI

Tailing Tails, Biodivercity, Il ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte

MEDIA & GIOCO

Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)

EDITORI

Unalfabeta Games – presenza in sala dell’editore napoletano.

Domenica 15 Febbraio dalle 10.00 alle 14.00

PIAZZA SAN VITALE

Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo

TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo

LABORATORI E ATELIER

Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco

Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco

LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO

Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie

COSTRUZIONI E MATTONCINI

Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco

TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO

FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive

(il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE

Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica

Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI

Tailing Tails, Biodivercity, Il ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte

MEDIA & GIOCO

Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)

EDITORI

Unalfabeta Games – presenza in sala dell’ editore napoletano.

Enti partecipanti

Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno

Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco

Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica

Tana dei Goblin Napoli – giochi da tavolo

Associazione Brickanti, Mattoncini al Sud – giochi di costruzioni e mattoncini

FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello

FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge

ASD CD Partenope, circolo FID – Federazione Italiana Dama

Rugbytots – gioco e motricità di base per bambini 2/7 anni

Circobus – attività circensi

Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

Gioco di ruolo genitori&figli – Marco Tramontano masterizza D&D per tutta la famiglia

Ass. Ludofficina – giochi da tavolo e autorialità

Gli autori di giochi inediti: Luca Coppola

Unalphabeta Games – editore partenopeo di giochi investigativi

Around the Table – canale youtube di notizie e risate sui giochi

CCD Napoli Eagles – calcio da tavolo

Hirtemis – giochi da Tavolo

le adesioni continuano…

Ti va di partecipare?

→ Enti, associazioni, club e/o professionisti del gioco:

Inviate la vostra proposta ludica chiedendo di aderire alla manifestazione Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio. Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ verranno indicati gli enti partecipanti e le proposte in continua evoluzione.

→ Per le famiglie e i singoli

Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ è disponibile il form per prenotare l’ingresso alle giornate di gioco che si svolgeranno Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio a San Vitale in zona Fuorigrotta. Le attività sono sia al coperto che all’aperto.

→ Per educatori, insegnanti, genitori e addetti ai lavori

Gli eventi di formazione sul gioco sono gratuiti e a numero chiuso su prenotazione tramite il QR code in locandina.

Info e Prenotazioni

Nei giorni di sabato 14 dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 15 Febbraio dalle 10 alle 14 le attività sono aperte a tutti gratuitamente, solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Sul sito sono in via di pubblicazione tutte le informazioni. L’email: info@unacittapergiocare.it è dedicata alle INFORMAZIONI. In caso di ulteriori richieste è disponibile il numero di telefono/whatsapp 3205776789