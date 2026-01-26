Partenoplay Festival del gioco per tutti, settima edizione

Partenoplay è uno dei grandi eventi del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza giunto alla settima edizione.
L’iniziativa si svolgerà nel weekend del 13-14-15 Febbraio 2026
Partenoplay, il festival del gioco per tutti è ideato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Parrocchia di San Vitale a Napoli Fuorigrotta, si svolge a Napoli in piazza San Vitale e nei locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale.
La scelta del luogo deriva dalla volontà di coinvolgere i territori e svolgere attività significative in luoghi generalmente molto frequentati da bambini e famiglie ma allo stesso tempo luoghi che abbiano una grande necessità di attività culturali e di socializzazione. Il luogo scelto è facilmente raggiungibile con il trasporto urbano (metro linea 2 e 6, ferrovia cumana, bus) e con ampie possibilità di parcheggio e ha luoghi idonei e spaziosi per accogliere enti, proposte e famiglie in un luogo protetto e sicuro.
La partecipazione al festival è gratuita in tutti i suoi giorni e le sue attività, la prenotazione è obbligatoria.
Cos’è Partenoplay
Partenoplay è un momento di incontro e confronto sul gioco e sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati.
Un festival in cui sperimentare gli effetti che il giocare ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative.
Il motore di Partenoplay è costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono cultura ludica. Un momento
unico di incontro e di confronto sul gioco e sul giocare.
Il GIOCO che Partenoplay accoglie e propone, è un’attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e fondare comunità durature.
Il GIOCO a Partenoplay è di volta in volta una lingua, una modalità, uno strumento, una possibilità, un obiettivo, ed è trasversale per età, lingua, provenienza, abilità, condizione sociale.
Il GIOCO a Partenoplay è una continua scoperta, anche dei propri limiti e della possibilità di superarli, da soli come in compagnia.
Attività e Programma
Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede da www.unacittapergiocare.it Il form di prenotazione sarà attivo al termine di questa pagina. Le attività sono tutte gratuite, al coperto e all’aperto. Attenzione, il programma è soggetto a variazioni e aggiornamenti.
locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale
Sabato 14 Febbraio dalle 10.00 alle 19.00
PIAZZA SAN VITALE
- Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo
- TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo
LABORATORI E ATELIER
- Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco
- Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco
LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO
- Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie
- (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)
COSTRUZIONI E MATTONCINI
- Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco
TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO
- FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive
- (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)
GIOCHI ED ESPERIENZE STEM
giochi, escape room, esperienze scientifiche per la divulgazione
- (il programma è in aggiornamento, la presenza degli enti di ricerca è in perfezionamento)
PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE
- Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
- Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna
NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI
- Tailing Tails, Biodivercity, Il ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte
MEDIA & GIOCO
- Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)
EDITORI
- Unalfabeta Games – presenza in sala dell’editore napoletano.
Domenica 15 Febbraio dalle 10.00 alle 14.00
PIAZZA SAN VITALE
- Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo
- TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo
LABORATORI E ATELIER
- Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco
- Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco
LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO
- Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie
COSTRUZIONI E MATTONCINI
- Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco
TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO
- FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive
- (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)
PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE
- Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
- Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna
NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI
- Tailing Tails, Biodivercity, Il ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte
MEDIA & GIOCO
- Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)
EDITORI
- Unalfabeta Games – presenza in sala dell’ editore napoletano.
Enti partecipanti
- Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno
- Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco
- Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
- Tana dei Goblin Napoli – giochi da tavolo
- Associazione Brickanti, Mattoncini al Sud – giochi di costruzioni e mattoncini
- FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello
- FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge
- ASD CD Partenope, circolo FID – Federazione Italiana Dama
- Rugbytots – gioco e motricità di base per bambini 2/7 anni
- Circobus – attività circensi
- Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna
- Gioco di ruolo genitori&figli – Marco Tramontano masterizza D&D per tutta la famiglia
- Ass. Ludofficina – giochi da tavolo e autorialità
- Gli autori di giochi inediti: Luca Coppola
- Unalphabeta Games – editore partenopeo di giochi investigativi
- Around the Table – canale youtube di notizie e risate sui giochi
- CCD Napoli Eagles – calcio da tavolo
- Hirtemis – giochi da Tavolo
- le adesioni continuano…
Ti va di partecipare?
→ Enti, associazioni, club e/o professionisti del gioco:
Inviate la vostra proposta ludica chiedendo di aderire alla manifestazione Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio. Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ verranno indicati gli enti partecipanti e le proposte in continua evoluzione.
→ Per le famiglie e i singoli
Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ è disponibile il form per prenotare l’ingresso alle giornate di gioco che si svolgeranno Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio a San Vitale in zona Fuorigrotta. Le attività sono sia al coperto che all’aperto.
→ Per educatori, insegnanti, genitori e addetti ai lavori
Gli eventi di formazione sul gioco sono gratuiti e a numero chiuso su prenotazione tramite il QR code in locandina.
Info e Prenotazioni
Nei giorni di sabato 14 dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 15 Febbraio dalle 10 alle 14 le attività sono aperte a tutti gratuitamente, solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.
Sul sito sono in via di pubblicazione tutte le informazioni. L’email: info@unacittapergiocare.it è dedicata alle INFORMAZIONI. In caso di ulteriori richieste è disponibile il numero di telefono/whatsapp 3205776789
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.