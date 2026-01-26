lunedì, Gennaio 26, 2026
Facebook Linkedin RSS Twitter Youtube
Pubblicità
Home Eventi Partenoplay Festival del gioco per tutti, settima edizione

Partenoplay Festival del gioco per tutti, settima edizione

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Partenoplay è uno dei grandi eventi del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza giunto alla settima edizione.

L’iniziativa si svolgerà nel weekend del 13-14-15 Febbraio 2026

Partenoplayil festival del gioco per tutti è ideato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Parrocchia di San Vitale a Napoli Fuorigrotta, si svolge a Napoli in piazza San Vitale e nei locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale.

La scelta del luogo deriva dalla volontà di coinvolgere i territori e svolgere attività significative in luoghi generalmente molto frequentati da bambini e famiglie ma allo stesso tempo luoghi che abbiano una grande necessità di attività culturali e di socializzazione. Il luogo scelto è facilmente raggiungibile con il trasporto urbano (metro linea 2 e 6, ferrovia cumana, bus) e con ampie possibilità di parcheggio e ha luoghi idonei e spaziosi per accogliere enti, proposte e famiglie in un luogo protetto e sicuro.

La partecipazione al festival è gratuita in tutti i suoi giorni e le sue attività, la prenotazione è obbligatoria.

Cos’è Partenoplay

Partenoplay è un momento di incontro e confronto sul gioco e sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati.

Un festival in cui sperimentare gli effetti che il giocare ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative.

Il motore di Partenoplay è costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono cultura ludica. Un momento
unico di incontro e di confronto sul gioco e sul giocare.

Il GIOCO che Partenoplay accoglie e propone, è un’attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e fondare comunità durature.

Il GIOCO a Partenoplay è di volta in volta una lingua, una modalità, uno strumento, una possibilità, un obiettivo, ed è trasversale per età, lingua, provenienza, abilità, condizione sociale.

 

Il GIOCO a Partenoplay è una continua scoperta, anche dei propri limiti e della possibilità di superarli, da soli come in compagnia.

Attività e Programma

Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede da www.unacittapergiocare.it Il form di prenotazione sarà attivo al termine di questa pagina. Le attività sono tutte gratuite, al coperto e all’aperto. Attenzione, il programma è soggetto a variazioni e aggiornamenti.

Venerdì 13 febbraio dalle 9:30 alle 13:30
locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale
Insieme si vince! Seminario sul Gioco Cooperativo a Partenoplay
Ti sei mai chiesto come trasformare la competizione in collaborazione? Il segreto è racchiuso nel gioco! Ti invitiamo a un appuntamento speciale interamente dedicato al potere del fare insieme. Un seminario teorico-pratico per scoprire come il gioco cooperativo possa diventare uno strumento educativo e sociale fondamentale.
Il seminario si dividerà in due percorsi complementari per esplorare la cooperazione a 360 gradi:
1. Intorno al Tavolo: Boardgames Cooperativi, conduce Luca Coppola, game designer e ludotecario
Dimentica le sfide “tutti contro tutti”. In questo workshop esploreremo i giochi da tavolo cooperativi, dove il gruppo vince (o perde) contro il sistema di gioco. Impareremo a gestire il problem solving condiviso e la comunicazione efficace tra i giocatori.
2. In Movimento: Dinamiche di Gruppo e Gioco Motorio, conduce Vera Vaiano, educatrice circense
Il corpo è il primo strumento di relazione. Attraverso giochi di movimento cooperativi, sperimenteremo come la fiducia e il coordinamento fisico possano abbattere le barriere e creare un clima di profonda sintonia. Niente panchina, qui si gioca tutti insieme!
Per chi è questo seminario?
Il seminario è aperto a educatori, insegnanti, animatori, genitori e a chiunque voglia scoprire nuovi modi di stare insieme attraverso il gioco.
“La cooperazione non è solo un modo di giocare, è un modo di essere.”
Ti aspettiamo a Partenoplay per giocare, riflettere e divertirci!

 

Sabato 14 Febbraio dalle 10.00 alle 19.00

PIAZZA SAN VITALE

  • Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo
  • TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo

LABORATORI E ATELIER

  • Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco
  • Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco

LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO

  • Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie
  • (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

COSTRUZIONI E MATTONCINI

  • Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco

TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO

  • FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive
  • (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

GIOCHI ED ESPERIENZE STEM

giochi, escape room, esperienze scientifiche per la divulgazione

  • (il programma è in aggiornamento, la presenza degli enti di ricerca è in perfezionamento)

PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE

  • Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
  • Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI

  • Tailing TailsBiodivercityIl ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte

MEDIA & GIOCO

  • Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)

EDITORI

Domenica 15 Febbraio dalle 10.00 alle 14.00

PIAZZA SAN VITALE

  • Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo
  • TRICICLI – esperienze su rotelle per i più piccoli – accesso libero e continuo

LABORATORI E ATELIER

  • Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco
  • Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco

LUDOTECA DI GIOCHI DA TAVOLO E DI RUOLO

COSTRUZIONI E MATTONCINI

  • Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco

TAVOLIERI, GIOCHI DI CARTE, SPORT AL TAVOLO

  • FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive
  • (il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

PRESENTAZIONI E ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE

  • Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
  • Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

NUOVI GIOCHI INEDITI E AUTORI

  • Tailing TailsBiodivercityIl ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte

MEDIA & GIOCO

  • Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)

EDITORI

Enti partecipanti 

  • Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno
  • Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco
  • Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica
  • Tana dei Goblin Napoli – giochi da tavolo
  • Associazione Brickanti, Mattoncini al Sud – giochi di costruzioni e mattoncini
  • FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello
  • FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge
  • ASD CD Partenope, circolo FID – Federazione Italiana Dama
  • Rugbytots – gioco e motricità di base per bambini 2/7 anni
  • Circobus – attività circensi
  • Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna
  • Gioco di ruolo genitori&figli – Marco Tramontano masterizza D&D per tutta la famiglia
  • Ass. Ludofficina – giochi da tavolo e autorialità
  • Gli autori di giochi inediti: Luca Coppola
  • Unalphabeta Games – editore partenopeo di giochi investigativi
  • Around the Table – canale youtube di notizie e risate sui giochi
  • CCD Napoli Eagles – calcio da tavolo
  • Hirtemis – giochi da Tavolo
  • le adesioni continuano…

Ti va di partecipare?

→ Enti, associazioni, club e/o professionisti del gioco:

Inviate la vostra proposta ludica chiedendo di aderire alla manifestazione Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio. Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ verranno indicati gli enti partecipanti e le proposte in continua evoluzione.

→ Per le famiglie e i singoli

Sul sito https://www.unacittapergiocare.it/ è disponibile il form per prenotare l’ingresso alle giornate di gioco che si svolgeranno Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio a San Vitale in zona Fuorigrotta. Le attività sono sia al coperto che all’aperto.

→ Per educatori, insegnanti, genitori e addetti ai lavori

Gli eventi di formazione sul gioco sono gratuiti e a numero chiuso su prenotazione tramite il QR code in locandina.

Info e Prenotazioni

Nei giorni di sabato 14 dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 15 Febbraio dalle 10 alle 14 le attività sono aperte a tutti gratuitamente, solo su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Sul sito sono in via di pubblicazione tutte le informazioni. L’email: info@unacittapergiocare.it è dedicata alle INFORMAZIONI. In caso di ulteriori richieste è disponibile il numero di telefono/whatsapp 3205776789

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it