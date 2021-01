Partners Committee, l’arte contemporanea per Pompei.

PARTNERS COMMITTEE è un modello sperimentale di sponsorship culturale, appositamente ideato per Pompeii Committment. Materie Archeologiche, progetto di ricerca e valorizzazione delle “materie archeologiche” custodite nelle aree di scavo e nei depositi di Pompei e finalizzato alla costituzione progressiva di una collezione di arte contemporanea per il Parco archeologico di Pompei.

Allo scopo di incentivare e sostenere gli artisti del Presente, che come quelli di ogni tempo subiscono la fascinazione di un luogo unico come Pompei, e favorire la creatività contemporanea attraverso la produzione di nuove testimonianze artistiche, l’Ufficio Fundraising del Parco Archeologico di Pompei ha ideato un progetto di sponsorship dedicato.

L’obiettivo è quello di costituire una squadra di lavoro, dove soggetti pubblici e privati cooperano a sostegno di Pompeii Committment, primo progetto di lungo termine dedicato alle ricerche dell’arte contemporanea a Pompei.

Le opere degli artisti saranno acquisiti al patrimonio dello Stato italiano, in consegna al Parco archeologico di Pompei, come collezione in-progress. Esposte e discusse in anteprima a Pompei, saranno successivamente presentate anche in altre sedi istituzionali, italiane ed internazionali, sia presso musei archeologici che di arte moderna e contemporanea, o in esposizioni temporanee o periodiche, oltre che accompagnate anche da un programma di seminari, conferenze e workshop.

L’avviso di sponsorizzazione pubblicato il 21 dicembre nella sezione Amministrazione Trasparente del Parco di Pompei: http://pompeiisites.org/parco-archeologico-di-pompei/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ sarà on line fino al 26 febbraio, data entro la quale si potrà presentare la propria candidatura come sponsor.

Il progetto è presente anche sulla piattaforma Art Bonus per consentire a donatori, amici e sostenitori dell’arte di partecipare con erogazioni liberali al sostegno delle creazioni artistiche contemporanee. I nomi dei donatori entreranno a far parte dell’universo progettuale di Pompei, beneficiando degli sgravi fiscali previsti dalle normative Art Bonus. Qui di seguito il link: https://artbonus.gov.it/2267-parco-archeologico-di-pompei.html

Il soggetto privato che parteciperà come sponsor, entrerà a far parte di un tavolo tecnico e di confronto per discutere del ruolo che un partner privato può coprire all’interno di un Istituto di rilevanza come quello del Parco Archeologico di Pompei.

Il Partners Committee sarà costituito dal Lead Partner e dai Team Partners. Un ruolo determinante sarà ricoperto dal Lead Partner che curerà la governance della sponsorship, il confronto con i Team Partners e i referenti del Parco Archeologico di Pompei. I Team Partners, a loro volta, potranno suggerire azioni di sostegno al progetto di Pompeii Committment, ma anche nuove modalità di collaborazione e di promozione mediante le stesse organizzazioni coinvolte.