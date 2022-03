Party hollywoodiano allo 00 Club… aspettando gli Oscar 2022 sabato 19.

Il conto alla rovescia per gli Oscar 2022 è partito. Ma se per l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema, toccherà aspettare la notte tra il 27 e il 28 marzo, un “assaggio” hollywoodiano, si potrà già avere sabato 19 marzo, a partire dalle 23, allo 00 Club di Napoli.

Per l’occasione, il locale di via Giovanni Porzio, prenderà le sembianze del Dolby Theatre di Los Angeles, con tanto di red carpet e paparazzi schierati per immortalare gli ospiti del party griffato Tina Lepre e Artedinamika.

Ad ispirare la serata, la Settima Arte, con organizzatori e nightclubber, pronti a calarsi nei panni di divi e star, tra smoking e long dress, lustrini e paillettes, protagonisti di una festa scintillante scandita dalle note di Lino Di Meglio, dj Pen e Carmine Nappi.

Una miscela perfetta – a base di ottima musica, performance a cura di Giovanni Brignola e installazioni -, che trasformerà in una serata unica, tutta da ballare, il nuovo appuntamento firmato Hop dal titolo “Glitter Games – The power of joy”. Un trionfo di House music e colori, colpi di scena ed insolite “nomination”, per regalare qualche ora di spensieratezza ai nottambuli partenopei, in un periodo non proprio sereno.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare ed esibire il Green Pass all’ingresso.

00 Club

Via Giovanni Porzio 1 – Isola G5 – Centro direzionale di Napoli

Info: 338 3826378