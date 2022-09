Pasolini vs Brodskij Poetry Slam”: l’omaggio in versi a “Un borgo di Libri”.

Venerdì 2 settembre alle ore 21.00 si terrà una sfida in versi in omaggio a Pier Paolo Pasolini e Iosif Brodskij, con la formula del Poetry Slam.

L’evento, inserito nel cartellone di Un Borgo di Libri, sezione letteraria diretta da Luigi Ferraiuolo dello storico Settembre al Borgo (giunto alla sua cinquantesima edizione), si terrà presso l’antica corte di Palazzo Iadevaia, sito in via Pier Delle Vigne n°10, in Casola di Caserta.

A sfidarsi sul palco saranno poeti e interpreti della regione Campania, che daranno voce e corpo ai testi di Pasolini e Brodskij.

La sfida sarà un vero gioco in cui coinvolgere il pubblico, che potrà votare le interpretazioni migliori secondo il proprio gusto, in base al talento di chi si esibirà sul palco.

I concorrenti saranno divisi in due squadre: Giovanna Damiano, Bruno Interlandi, Valeria Marchese e Andrea ‘Andy’ Pesce nel “Team Pasolini” e Fabio Ianniello, Francesca Mazzoni, Melania Mollo e Michela Savoia nel “Team Brodskij”.

A rendere più competitiva la sfida sarà proprio la dinamica a squadre: l’interprete di ogni squadra che avrà collezionato il punteggio più alto sfiderà il rivale nell’ultima manche, decretando così il poeta interpretato che il pubblico ha preferito durante la serata. Sarà Pasolini o Brodskij?

“Sono grata di poter proporre questa sfida letteraria perché, attraverso il gioco del Poetry Slam, la poesia e l’ascolto attivo tra pubblico e interpreti saranno il cuore di questo omaggio.

L’appuntamento è pensato per tutti, sia per gli appassionati di questi due grandi autori, sia per chi non ha ancora avuto occasione di approfondirne la conoscenza: lo scopo è “far rivivere” le loro parole e avvicinarli a noi. Il tutto, con un gioco divertente e appassionante, che da anni ottiene un grande consenso dalla parte del pubblico, perché rende la poesia un bene condiviso, coinvolgente e popolare” – spiega Maria Pia Dell’Omo, da anni impegnata nella divulgazione culturale, che è curatrice dell’evento.

Conducono, nei ruoli di MC (Maestro di Cerimonia) e notaio, Maria Pia Dell’Omo e Livia Messina, referenti casertane Caspar Campania Slam Poetry, collettivo artistico che dal 2017 organizza il Campionato Regionale di Poetry Slam ed eventi e progetti legati al mondo della parola, esplorata attraverso varie forme d’arte.

Per informazioni, contattare:

unborgodilibri@gmail.com

casparcampania@gmail.com

Ingresso gratuito e libero, fino ad esaurimento posti.

Link evento Facebook: https://fb.me/e/1C1FFnbwq