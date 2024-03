Pasqua, Confapi Napoli: iniziativa benefica per la Fondazione Santobono-Pausillipon

La Confapi Napoli, presieduta da Raffaele Marrone, insieme al gruppo giovani guidato da Claudia Maffucci, ha deciso di promuovere un’iniziativa di solidarietà, per aiutare i più piccoli in difficoltà, in occasione della Santa Pasqua. La Confederazione italiana della piccola e media industria partenopea ha avviato, per il terzo anno consecutivo, un’iniziativa benefica in favore della Fondazione Santobono-Pausilipon, da sempre punto di riferimento per la tutela della salute dei bambini. Grazie a Confapi sarà possibile, infatti, offrire un proprio contributo economico, o in alternativa acquistare delle uova di cioccolata, del costo di 10 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla cura dei bambini. La campagna, con finalità sociali e benefiche, è stata presentata, ieri, presso la sede della Fondazione in via Riviera di Chiaia, da Angelo Bruscino, presidente Confapi Campania; Raffaele Marrone; presidente della sezione napoletana; Claudia Maffucci, presidente gruppo giovani; Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon, Annamaria Ziccardi, presidente Fondazione Santobono-Pausilipon; e Flavia Matrisciano, direttore Fondazione Santobono-Pausilipon.

“Per noi è molto importante sostenere l’operato della Fondazione anche in occasione della Pasqua devolvendo il ricavato della vendita delle uova a una fondazione come la Santobono-Pausilipon che ha come obiettivo la cura dei bambini fragili. Bimbi che rappresentano il nostro futuro e il futuro del Paese. Un piccolo gesto per chi combatte battaglie molto grandi” hanno affermato Raffaele Marrone e Claudia Maffucci.

“Grazie a Confapi Napoli e al gruppo giovani che hanno scelto di essere al nostro fianco nel sostenere la ricerca in oncoematologia. Grazie alla generosità di chi aderirà alla campagna sociale sarà possibile contribuire nella creazione di un’area di ricerca dove sperimentare terapie innovative, cure che possono offrire una speranza anche a quei pazienti che non rispondono ai farmaci convenzionali. Una Pasqua all’insegna dell’amore e della solidarietà” è il commento di Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi.

Per acquistare le uova si può contattare il numero 081/5629085 o inviare una mail a confapi@confapi.napoli.it.