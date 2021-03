Pasqua di solidarietà per i bambini di Castel Volturno.

La macchina della solidarietà si è messa in moto a Castel Volturno, dove i volontari della Caritas, coordinati da Cesare Diana, hanno raccolto giochi per i bimbi da regalare durante le festività pasquali.

“Ci siamo attivati per donare un sorriso a tutti i bambini di Castel Volturno, che non potevano ricevere un regalo per Pasqua a causa della situazione di crisi in cui vertono numerose famiglie. Adesso, grazie a Giustina Omaggio, dell’Associazione “We love Castel Volturno”, che ha deciso di regalare centinaia di giocattoli, sarà davvero Pasqua per tutti”. Questo quanto dichiarato da Diana, che ha precisato: “L’obiettivo è quello di garantire a tutti i bimbi della città, già fortemente provati dalle restrizioni fisiche dettate dalle norme anti covid e dalle restrizioni economiche determinate dall’emergenza pandemica, di trascorrere queste giornate in modo giocoso e spensierato. Un gesto di solidarietà che risulta ancora più forte e significativo, se pensiamo che i proprietari del negozio di giocattoli che hanno regalato i doni all’Associazione “We love Castel Volturno”, sono stati costretti a chiudere per sempre le serrande della propria attività.”

“Tutti i doni – ha concluso Diana – sono stati raccolti presso la Chiesa Santa Maria del Mare, dove i volontari hanno provveduto a dividerli per fasce di età. Prossimamente si uniranno a questa iniziativa anche l’Associazione C’entro con il presidente Giuseppe Miele, l’Associazione Mediterraneamente con il Presidente Laura Matrone, e il neonato Comitato Città Domitia, in modo tale da raggiungere velocemente tutte le famiglie e garantire una Pasqua Felice a tutti.”