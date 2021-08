Pasquale Iannone chiude la rassegna di concerti di Villa San Michele ad Anacapri.

Ultimo appuntamento con la kermesse musicale Un’estate per sognare di Villa San Michele. V enerdì 13 agosto alle ore 20.00, sulla suggestiva terrazza panoramica, sarà il pianista Pasquale Iannone a chiudere gli appuntamenti musicali al calar del sole, con brani dal repertorio di due tra gli autori più amati e riconosciuti: Sergei Rachmaninov e Franz Liszt.

Virtuoso musicista di straordinarie capacità e raffinata sensibilità, riconosciuto come uno dei più grandi concertisti della sua generazione, Pasquale Iannone è noto per le scelte di repertorio spesso inusuali e di grande caratura. Durante la sua attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato premiato in prestigiosi concorsi internazionali, come il “Casella” a Napoli, il “Gina Bachauer” a Salt Lake City , il “New Orleans” (USA), la ”Web Concert Hall Int. Competition” (USA). Una carriera che lo ha portato a suonare in tutto il mondo, in sale da concerto come la Carnegie Hall a New York, la Sala Verdi di Milano, la Kumho Recital Hall di Seoul, e che lo ha visto affermarsi sia come pianista che come didatta.

La sovrintendente e Console on. di Svezia Kristina Kappelin non potrebbe essere più soddisfatta della stagione concertistica che sta per concludersi: “Un cartellone ricco di artisti internazionali, dal riconosciuto talento che hanno fatto registrare il tutto esaurito a ogni appuntamento. Un risultato non facile, viste le enormi difficoltà del periodo che viviamo”.

“Un’estate per sognare”, manifestazione di musica classica, jazz e contemporanea, è organizzata dalla Fondazione Axel Munthe ed è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e munirsi del Green Pass. Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu