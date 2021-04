Pasquarosa, Claire Fontaine e Marinella Senatore, 3 esperienze da sabato 8 a Villa Pignatelli.

Sabato 8 maggio, dalle ore 10.00 alle 17.00, sarà aperta al pubblico al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes di Napoli la mostra che riunisce per la prima volta due presenze del panorama creativo contemporaneo, Claire Fontaine (collettivo artistico fondato nel 2004) e Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni [Sa], 1977), assieme ad un’artista del Novecento, Pasquarosa (Anticoli Corrado [Rm], 1896 – Camaiore [Lu], 1973).

Curata da Pier Paolo Pancotto, la mostra prende forma grazie alla collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Campania, la Collezione Agovino Napoli e la Fondazione Nicola Del Roscio | La Fondazione, Roma.

L’esposizione, che presenta 34 opere dei tre artisti arricchite da documenti, si sviluppa nelle sale espositive e nelle sale storiche del primo piano del Museo Pignatelli. Pone in dialogo tre interpreti differenti per storia, generazione e cultura, associati da una comune sensibilità verso i temi della libertà individuale, in particolare quella femminile. Orientamento esplicitato da ciascuna di esse con modalità proprie legate, naturalmente, alla specifica esperienza personale e professionale, ma in grado di presentare inattesi, a volte sorprendenti, punti di convergenza.

Infatti, se Claire Fontaine e Marinella Senatore riflettono su tematiche universali come la politica, la religione, la violenza, le differenze di genere, il ruolo della donna nel contesto sociale, attraverso un variegato insieme di modalità espressive – scultura, disegno, foto, scrittura, installazioni, video, performance – anche “Il fenomeno Pasquarosa”, così come Cipriano Efisio Oppo definì la pittrice nel 1918, si confronta con le medesime tematiche. Con la differenza che, rispetto alle prime, più che attraverso l’esercizio della propria professione, Pasquarosa lo ha fatto, consapevolmente o inconsapevolmente, soprattutto per mezzo della propria esistenza. Vale a dire affrontando in prima persona una serie di circostanze ambientali e sociali inconsuete per la sua epoca, tali da renderla un’ideale pioniera di quei movimenti di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne che spesso sono oggetto dell’esercizio creativo di Claire Fontaine e Marinella Senatore.

L’esposizione si delinea, pertanto, come una sorta di colloquio virtuale su temi condivisi – per quanto analizzati da differenti punti di vista – tra Claire Fontaine, Pasquarosa e Marinella Senatore che si concretizza sotto forma di un’unica, grande installazione volta a sottolineare il carattere dialettico e sperimentale del progetto.

La mostra sarà corredata da un catalogo con testi critici e documentazione fotografica dei lavori esposti, edito da Di Virgilio Editore.

Si ringraziano gli artisti e tutti coloro i quali, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

INFORMAZIONI

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Riviera di Chiaia, 200 – 80121, Napoli

+39 0817612356 | drm-cam.pignatelli@beniculturali.it

musei.campania.beniculturali.it

facebook.com/villapignatellicasadellafotografia | instagram.com/villapignatellFondazione Nicola Del Roscio | La Fondazione, Roma

lafondazione.info@gmail.com

www.lafondazione.info

facebook.com/lafond.roma | instagram.com/lafondazione_roma

Collezione Agovino

collezioneagovino@gmail.com

Periodo : 8 maggio – 27 giugno 2021

Biglietto: intero € 5,00

Orario: 10.00 – 17.00, ultimo ingresso ore 16.00 / mercoledì – lunedì (martedì chiuso). Nel fine settimana e nei giorni festivi l’ingresso al Museo è consentito esclusivamente su prenotazione, secondo le vigenti disposizioni anticovid, con visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00. Gli orari e i giorni di apertura possono subire variazioni, si consiglia di consultare il sito in continuo aggiornamento: musei.campania.beniculturali.it. Info prenotazione e acquisto biglietti: coopculture.it