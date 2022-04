Pasquetta al Botaniko di Castel Morrone con Woodstock in the park.

Lunedì 18 aprile è tempo di “Woodstock in the park”, a Castel Morrone.

Una giornata di puro relax nella stupenda location del Botaniko che verrà popolata da tantissimi ragazzi e famiglie per godere tutti insieme di musica e divertimento.

Lo scenario

Nel locale esclusivo del Casertano si festeggerà il lunedì di Pasquetta con diversi artisti e zone a tema.

Una giornata da favola in cui si potrà scegliere, oltre all’ingresso al concerto ed all’area Pool, anche la formula Food con menù completo oltre all’area ristoro e il drink bar per gustare invitanti manicaretti e cocktail colorati.

Il programma

La festa si svolgerà nelle due aree “Pool” e “Main Stage”.

Il Pool Party verrà affidato a nomi quali Roberto Biccari Dj Deaf e tanti altri della scena elettronica

Il Mainstage vedrà invece alternarsi i nomi più in voga della scena Trap del momento insieme a Yung Snapp (Sony Music) ed Mv Killa (Universal Music).

Al termine del concerto inizierà il dj set del leggendario dj inglese Billy Nasty che trasformerà l’intero locale in un Dance Floor sotto le stelle

Tutte le informazioni e le prenotazioni sono reperibili tramite i social del Botaniko

https://www.facebook.com/BotanikoPark

o al 324/5693239