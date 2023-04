Pasquetta al Rama Beach con dj Dennis Ferrer.

Natale con i tuoi, Pasquetta con… Dennis Ferrer. Il dj e producer newyorkese, “papà” della hit mondiale “Hey hey”, sta infatti già scaldando i motori, pardon, la console per il Lunedì in Albis ambientato al Rama Beach Cafè di Varcaturo.

Uno scorcio d’Indonesia nel cuore del litorale domizio, dove il 10 aprile uno dei veterani dell’House Music darà forma e ritmo a un sorprendente dj set. Il primo “colpo grosso” di stagione messo a segno dal direttore artistico Marco De Rosa, cui ne seguiranno tanti altri nelle prossime settimane.

Apprezzato ed ambitissimo tra addetti ai lavori e nightclubber Ferrer, fondatore tra l’altro dell’etichetta discografica Objektivity, vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Little Louie Vega, Masters at Work e Martinez Brothers. Una ricercata special guest, che dopo aver fatto ballare i nottambuli di ogni angolo del globo, si prepara a far scatenare i suoi “adepti” campani.

L’appuntamento da non perdere è, dalle 10 del mattino al gong, nella splendida struttura interamente progettata e realizzata a Bali, il cui nome si rifà al dio indù Rama. Un vero e proprio tempio in legno e paglia, dall’animo glocal, dove rilassarsi, sorseggiare un drink, assaporare specialità vegetariane ed ascoltare ottima musica, tra l’accogliente spiaggia, il bar o il bordo piscina.

Ad aprire le danze della spiritual beach experience “Mystique”, il sound-set firmato Lunare Project.

Infoline: 392 4347500

Rama Beach

Via Marina di Varcaturo 8 – Castel Volturno