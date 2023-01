Passeggiata per la vivibilità in centro storico mercoledì 25, appuntamento in Piazza del Gesù.

“Rivendicare il nostro diritto ad essere abitanti del centro storico della nostra bella città è ciò che desideriamo comunicare con la nostra Passeggiata per la Vivibilità. La città non è un

bene di consumo”: è Gianni Citarella, vicepresidente del Comitato Vivibilità Cittadina di

Napoli, a dar voce alle Associazioni, ai Comitati, alle Famiglie e ai Cittadini che saranno

protagonisti della Passeggiata per la Vivibilità, in programma per MERCOLEDÌ 25

GENNAIO 2023 dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

“Partiremo da Piazza del Gesù – spiega Citarella – e attraverseremo un’ampia parte del

centro storico. Con questa iniziativa intendiamo manifestare la nostra solidarietà al Cinema

Modernissimo di Napoli, recentemente colpito da un incendio, ma anche alle migliaia di

cittadini che soffrono per una città invivibile. Abbiamo, in queste ore, ricevuto anche il

sostegno da parte della Rete delle Associazioni per un Città Vivibile di Roma, costituita

da 14 tra associazioni e comitati dei quartieri della capitale, ma anche da parte

dell’Associazione Centro Storico Catania e del Comitato Vivibilità Cittadina Caserta”.

La Passeggiata per la Vivibilità intende puntare un riflettore anche su altre aree del cuore della città: “Manifestiamo solidarietà anche nei confronti del Teatro Nuovo, la cui attività è

disturbata e condizionata dal caos indicibile dei Quartieri Spagnoli”.

Vivibilità ma anche rispetto del diritto all’abitazione e alla quiete diurna e notturna sono

alcuni dei punti-chiave che saranno al centro della Passeggiata di mercoledì sera: “Strade

percorribili, turismo sostenibile, spazi pubblici liberi, sicurezza, tutela dei monumenti e dei

palazzi storici, pulizia urbana e abbattimento delle barriere architettoniche” sono i puntichiave

dell’iniziativa, come emerge da una nota del Comitato Vivibilità Cittadina.

#comitatovivibilitacittadina

PASSEGGIATA PER LA VIVIBILITÀ

Mercoledì 25 gennaio 2023

dalle ore 20.00 alle ore 24.00