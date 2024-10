Per la prima volta a Napoli la mostra dei Ministri Volontari

- pubblicità -

Nella settimana della Giornata delle Nazioni Unite che si celebra il 24 ottobre la Chiesa di Scientology ha deciso di allestire la tenda gialla dei Ministri Volontari aperta gratuitamente alla visita per tutti i cittadini di Napoli.

La Giornata delle Nazioni Unite è una ricorrenza internazionale ricorda l’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite. Fa parte della “settimana delle Nazioni Unite”, che viene commemorata dal 20 al 26 ottobre di ogni anno.

Ecco per la prima volta quindi la tenda gialla dei Ministri Volontari che nei giorni scorsi si è presentata in Piazza Leone (zona Porta Capuana).

Centinaia di cittadini si sono recati per visitarla e alcuni di loro hanno ricevute un’assistenza come spiegato nell’opuscolo die Ministri Volontari “Assistenze per Malattie e Ferite”.

La tenda mostra attraverso video e pannelli descrittivi, gli strumenti di Scientology per la vita. Si tratta di brevi ma efficaci corsi che si possono trovare anche online gratuitamente al sito www.ministrovolontario.it/solutions.

I Ministri Volontari sono addestrati nei 19 corsi sviluppati dal Fondatore di Scientology L. Ron Hubbard. Sono strumenti per risanare matrimoni in crisi, salvare persone dall’uso di droga, migliorare il livello di istruzione e la capacità di comunicazione, nonché dare assistenze di Scientology – tecniche che accelerano la guarigione affrontando le difficoltà spirituali e i fattori emotivi dello stress e dei traumi – e molte altre aree.

Il programma dei Ministri Volontari è espressamente concepito per essere usato da Scientologist, come pure da tutte le persone di qualsiasi cultura o credo. Tutti possono addestrarsi come VM e utilizzare questi strumenti per aiutare le proprie famiglie e comunità. E tutti sono i benvenuti. Infatti una decina di cittadini hanno chiesto di poter diventare Ministri Volontari per aiutare la propria città.

Per maggiori informazioni visita il sito www.ministrovolontario.it.