Per la promozione dell’imprenditoria femminile e le pari opportunità: anteprima del Premio “Le Resistenti”

Venerdì 29 settembre 2023, nella splendida cornice di Palazzo Gravina sede del Dipartimento di Architettura, in Via Monteoliveto n°3 Napoli, si è tenuta l’iniziativa “Imprenditoria femminile e pari opportunità” organizzata e curata dagli Stati Generali delle Donne della Campania, coordinati dall’arch. Maria Lippiello, dall’Ordine professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, rappresentato dal dott. Maurizio Sansone, dal Direttore del DiARC Prof. arch. Michelangelo Russo, del Presidente dell’Associazione Antinoo Napoli identità libere Antonello Sannino e dall’Ordine Professionale dei Medici Veterinari, rappresentato su delega dalla dott.ssa Natalia Sanna.

L’iniziativa, si è aperta con la celebrazione di un annullo speciale “Città delle Donne – Napoli” curato e ideato da Poste Italiane, rappresentata dal dott. Carlo Orefice, Direttore di filiale Napoli 1 città, ha visto la partecipazione del mondo delle professioni, dell’accademia, delle associazioni e della società civile.

L’evento, che ha assunto una grande rilevanza storica e sociale per essere stato inserito nell’abito delle “Quattro Giornate di Napoli”, ha voluto celebrare un lavoro di sinergia tra associazioni, mondo delle professioni e istituzioni, che rendono ormai da anni Napoli una città virtuosa e attenta alle politiche femminili e alla tutela di tutte le persone. Nell’ambito dell’iniziativa si è tenuta l’anteprima del prestigioso premio “Le Resistenti”, un riconoscimento speciale dedicato alle donne che hanno lottato con coraggio e determinazione contro il nazifascismo e le donne e tutte le persone che lottano tutti i giorni per la rivendicazione dei loro diritti: donne e persone straordinarie che hanno dimostrato che la forza, la resilienza e la determinazione non hanno genere, e la loro eredità continua a ispirare le generazioni successive.

Il Primo Premio “Napoli Città delle Donne” – “Le Resistenti” – è dedicato alla memoria della prof.ssa Francesca Menna, grazie alla cui tenacia e determinazione la Città di Napoli si è dotata, nel 2021, della delibera “Città delle donne”. Un atto di indirizzo politico che si pone in continuità con il “Piano Strategico delle Pari Opportunità per Napoli “Città: Femminile, Plurale”” e con il progetto una “Rete per le donne” che il Comune di Napoli, nel 2007, ha adottato su impulso della Senatrice Valeria Valente, presente in collegamento ai lavori e tra le donne premiate. Oltre la senatrice Valente sono stati premiati: il Direttore del DiARC Prof. arch. Michelangelo Russo, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli Dott. Maurizio Sansone, la Presidente della Commissione Pari Opportunità dott.ssa Natalia Sanna, la dott.ssa Giovanna Cafaro prima donna Perito Industriale iscritta all’ordine di Napoli, il Presidente dell’Associazione Antinoo Napoli identità libere Antonello Sannino, Tanya Di Martino Imprenditrice e Presidente coordinamento Campania Rainbow, l’avv.ta Ileana Capurro Presidente ATN.

La giornata non si è limitata a commemorare il passato, ha anche posto l’attenzione sul presente e sul futuro delle donne. Le donne imprenditrici sono una forza trainante dell’economia e della società, e il loro talento e la loro leadership devono essere sostenuti e riconosciuti. Questo il comune denominatore di tutti gli interventi in presenza e in collegamento.

Il premio “Le Resistenti” è una testimonianza del nostro impegno per un futuro più equo e inclusivo, in cui le donne possano avere pari opportunità di successo in qualsiasi campo scelgano di perseguire. L’evento di oggi è stato solo l’inizio di un percorso che ci vedrà lavorare insieme per costruire un mondo in cui l’eroismo delle donne non sia solo un ricordo storico, ma una realtà quotidiana.

Unitevi a noi nell’ispirare e sostenere le donne di oggi nel perseguire il loro sogno imprenditoriale e nell’onorare il coraggio delle donne partigiane che hanno difeso la libertà nel passato. Insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.