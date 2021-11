Perso nel buio, nuovo singolo di Sangiovanni con Madame.

SANGIOVANNI con MADAME in radio e in digitale da venerdì 12 novembre per Sugar, è più di un singolo, più di una collaborazione artistica, più di un inedito incontro musicale: il brano è la forma canzone di un’amicizia tra i due artisti multiplatino.

Sangiovanni rivela in “Perso nel buio” uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo hanno portato a sentirsi confuso e vulnerabile.

La forza, la luce che conforta e scioglie questa tensione è la Voce di una delle sue amiche più care, nella vita e nella musica: Madame. Il brano mostra anche una versione artistica inedita di Sangiovanni, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale del giovane cantautore.

Madame e Sangiovanni si sono incontrati due anni fa nello studio di un terzo talento under 20 di Vicenza, nuova golden area della musica italiana, il producer Bias.

Madame è la nuova Voce libera della musica italiana; cantautrice di grande talento, è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e la miglior canzone (Voce). Il suo disco “Madame” è in top10 album Fimi dal giorno della sua pubblicazione (19 marzo). Dell’album sono stati certificati oltre a “Voce” triplo platino i singoli “Marea” doppio platino, “Baby” e “Il mio amico” feat.Fabri Fibra platino e “Tu mi hai capito” feat. Sfera Ebbasta, “Luna” feat. Gaia, “Bugie” feat. Carl Brave e Rkomi oro.

Sangiovanni è l’artista pop dell’anno con 16 dischi di platino e due dischi d’oro per l’ep “Sangiovanni” e i singoli “Malibu”, “Lady”, “Tutta la notte”, “Hype” e “Guccy Bag”. Sono suoi l’album (“Sangiovanni”) e il singolo (“Malibu”) più venduti del 2021.