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Pesci e Sintetizzatori è un’esperienza sensoriale e culturale immersiva nell’ambito del percorso di Aequa Spont Art, il contenitore culturale dedicato all’arte spontanea come espressione autentica della creatività e all’indagine sul rapporto tra immaginazione, natura e tecnologia.

Arte contemporanea, musica, paesaggio e food

L’iniziativa propone un nuovo modo di raccontare il territorio mettendo in dialogo arte contemporanea, musica elettronica dal vivo, esplorazione visiva subacquea ed eccellenze enogastronomiche locali.

L’evento, che si svolgerà il 4 ottobre, vede come protagonista il Banco di Santa Croce, una secca sommersa situata a circa 700 metri dalla costa di Vico Equense, caratterizzata da cinque maestosi pinnacoli calcarei e riconosciuta dal 1993 come zona di tutela biologica. La sua straordinaria biodiversità — tra gorgonie rosse e gialle, cernie, tonni e banchi di pesci — viene portata alla luce attraverso immagini e suoni, intrecciando l’esplorazione artistica con il paesaggio e le eccellenze della Costiera e dei Monti Lattari.

Programma

La manifestazione prende il via alle ore 19.00 presso Il Bikini a Vico Equense con l’apertura del vernissage e della performance dal vivo, dando forma a un’esperienza audiovisiva dedicata al mare e al Banco di Santa Croce. Le immagini di Alberto Podio restituiscono al pubblico la ricchezza e la fragilità dell’ecosistema sommerso, mentre il pianista e compositore Filippo Gregoretti costruisce un ambiente sonoro stratificato, nel quale le frequenze dei sintetizzatori incontrano i suoni del mondo sommerso.

Parallelamente alla dimensione visiva e sonora si svela Emersione, installazione poetica e digitale ideata da Giorgio Scarselli, ispirata all’inconscio collettivo di Carl Gustav Jung e all’intelligenza connettiva di Derrick de Kerckhove. Frasi, parole, simboli e citazioni emergono e si ricombinano sullo schermo secondo il principio junghiano della sincronicità: frammenti imprevedibili che acquistano significato nell’incontro con chi li osserva. Una piccola porta aperta tra profondità e rete, tra ciò che affiora dall’inconscio e ciò che nasce dalla connessione.

Enogastronomia

L’esperienza si completa con un percorso della materia e del gusto sviluppato nell’ambito di Sapori Liberi e Open Monti Lattari e interpretato per l’occasione da Pasquale Rinaldo, chef del Bikini. L’enogastronomia diventa così un’altra forma di racconto del territorio: prodotti, ricette e memorie locali vengono ripresi e rielaborati in chiave contemporanea, prolungando attraverso il gusto il linguaggio della performance.

Il percorso

Il percorso parte dalle pizze di Vico Equense De.Co. del Bikini: la Margherita, con pomodoro, fiordilatte e basilico; e la Marinara, con pomodoro, aglio, origano e le alici di Armatore. Dalla cucina arriva pasta, patate di Moiano e provola del Caseificio Carbone, espressione contemporanea di una tradizione che unisce Vico Equense ai Lactaria Montes, i Monti Lattari, le cui produzioni casearie erano celebrate già dal medico Galeno nel II secolo d.C. A chiudere il percorso è il Panettone artigianale e sostenibile di Vico di Pasquale Rinaldo, con albicocche del Vesuvio, cioccolato e nocciole di Ticciano.

Prodotti, ricette e luoghi diversi vengono così messi in relazione in un percorso che restituisce il territorio non come semplice provenienza, ma come materia viva da trasformare.

Vino di Sabato

Ad accompagnare l’esperienza è il Vino di Sabato, da storiche uve autoctone locali e valorizzato dalla Pro Loco di Vico Equense, presieduta da Donato Aiello. A questo racconto si affianca Armatore, realtà di Cetara che fonda la propria identità sulla pesca sostenibile, sulla tracciabilità del pescato e sul rispetto dell’ecosistema marino, presente nel percorso gastronomico con le sue alici e la colatura di Cetara. Completa il racconto la linea di t-shirt rétro in edizione limitata di Giusti SEZ. SUB, mentre anche il movimento della sala e il passaggio dei vassoi entrano nella dimensione performativa dell’evento.

After dinner

A partire dalle ore 22.00 e fino alle ore 24.00, la manifestazione cambia ritmo e si sposta sul mare con il cocktail bar e il DJ set. La proposta di mixology d’autore è affidata allo SHUB di Sorrento, realtà nata dalla famiglia Izzo alla guida del ristorante due stelle Michelin Piazzetta Milù. I bartender presenteranno una selezione di cocktail d’ispirazione marina, caratterizzati da note saline e umami, tra cui l’Anchovy Martini, preparato con colatura di alici.

L’esperienza artistica e il contesto

Il format di Pesci e Sintetizzatori nasce dall’unione di due coordinate fondamentali: l’asse verticale della profondità, ispirato all’inconscio collettivo junghiano e agli abissi marini, e l’asse orizzontale della rete, l’intelligenza connettiva di Derrick de Kerckhove che mette in relazione artisti, pubblico, territori e produzioni locali. Profondità e connessione diventano così due movimenti della stessa esperienza: qualcosa emerge e qualcosa mette in relazione. Questo appuntamento fa seguito al “numero zero”, tenutosi l’11 marzo 2026 a Milano. A Vico Equense la manifestazione esce dallo spazio chiuso per immergersi direttamente nel paesaggio naturale da cui trae origine.

L’iniziativa è promossa da Aequa Spont Art, sostenuto dal PR Campania FESR 2021-2027, Sapori Liberi e Open Monti Lattari, ammessi alle graduatorie dell’Avviso FSC 2021-2027 della Regione Campania, DD 405/2026. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Marevivo, rafforzando la dimensione di tutela e sensibilizzazione ambientale che attraversa l’intero progetto. È inoltre patrocinata dal Comune e dalla Pro loco di Vico Equense.

Fotografia e Video: Alberto Podio

Live performance: Filippo Gregoretti

Dreamed by: Giorgio Scarselli

Location: Il Bikini — Vico Equense (SS 145 Sorrentina km 13,9)

Data: Domenica 4 Ottobre 2026

Orari: dalle ore 19.00 (Live performance) | Dalle 22.00 alle 24.00 (Cocktail Bar & DJ Set) Ingresso: gratuito con registrazione obbligatoria su Eventbrite