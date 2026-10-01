Pessoa Luna Park, l’ultimo weekend a Castel Sant’Elmo

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Si chiude questo fine settimana la stagione del Pessoa Luna Park al Fossato di Castel Sant’Elmo. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre il parco accoglierà il pubblico per un ultimo appuntamento collettivo prima dei saluti finali.

Cosa succede nell’ultimo weekend

Tra i momenti principali in programma nei tre giorni:

Venerdì 2 ottobre: Il talk sul tema della città e del turismo “Questa città non è un albergo” curato da VD News, le proposte culinarie dell’Acetificio Milano x Osteria Affossata e l’immancabile Karaoke per giovani vecchi.

Sabato 3 ottobre: Laboratori creativi e per bambini con Mani in pasta e Nu juoco buono, la lezione aperta di Lindy Hop & Swing, e L’Ultima Tavolata, la grande cena di comunità all’aperto.

Domenica 4 ottobre (Dalla mattina alla sera): Apertura straordinaria fin dalle 11:30 con il Picnic al Fossato, giochi da tavolo e scacchi, tarocchi, laboratori di teatro, Festa in Maschera e il gran finale con 100 birre gratuite erogate a sorpresa durante la giornata.

Orari dell’ultimo fine settimana

Giovedì 01 Ottobre: CHIUSO per preparare il weekend finale.

Venerdì 02 Ottobre: Dalle 17:30 alle 23:30 (chiusura anticipata di un’ora).

Sabato 03 Ottobre: Dalle 17:30 alle 00:30.

Domenica 04 Ottobre: Apertura diurna continuata dalle 11:30 alle 22:30.

Il calendario orario con tutte le singole attività, i link di prenotazione e i ticket per il museo sono consultabili sui canali social ufficiali dell’evento (@pessoalunapark).