Piano City Napoli, venerdì 14 a Capodimonte.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte anche quest’anno partecipa alla manifestazione Piano City con il concerto che si terrà venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 11:30 nel Salone delle Feste.

Salotto musicale napoletano è un omaggio della pianista Vincenza Patrizia Iannone alla Scuola Pianistica Napoletana e ai musicisti Alessandro, Achille e Myriam Longo.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale MusiCapodimonte.

Il programma comprende celebri composizioni per pianoforte, a partire dagli originali “Mosaici” composti dall’insigne Alessandro Longo su temi di Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, fino alla sua ispirata e romantica raccolta “Foglie d’autunno”, tanto amata da sua figlia Myriam.

IL FESTIVAL

Piano City Napoli 2022 è organizzato dal Comune di Napoli e dall’Associazione NapoliPiano nell’ambito del progetto “Napoli città della Musica”.

Oltre 100 eventi che saranno distribuiti in 17 location pubbliche diffuse per la città, tutte con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti tranne i principali che saranno a prenotazione obbligatoria.

Il Festival è aperto a tutti i generi musicali dalla classica al jazz, dalla contemporanea al rock e al pop, tutti solo ed esclusivamente al pianoforte con la partecipazione di concertisti professionisti, appassionati e studenti.

https://www.pianocitynapoli.it/

Biografia Vincenza Patrizia Iannone

Vincenza Patrizia Iannone, impegnata fin da bambina in un’intensa attività di studio per concorsi e concerti pianistici e di musica d’insieme, è stata ricompensata con il primo premio nazionale “Alfonso Rendano” e il primo premio internazionale “Vincenzo Bellini”. Ha tenuto concerti per la RAI, la Radio Vaticana, e in varie città in Europa e negli Stati Uniti. Ha inciso per la RCA.

Ha insegnato Pianoforte e Musica da camera nei Conservatori di Venezia, Milano, Mantova, Monopoli, Bari.

Con i “Consigli ai giovani musicisti di Schumann-Liszt”, ha ideato la collana editoriale di letteratura musicale “Al pianoforte” (Wip Edizioni).

Info utili:

Dove: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Salone delle Feste

Quando: venerdì 14 ottobre 2022, ore 11.30

Durata: 1 ora

Costo: partecipazione gratuita con biglietto d’ingresso del Museo