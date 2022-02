Piattaforma della cultura, presentazione venerdì 25 alla Federico II.

Venerdì 25 febbraio (ore 10.30, Sede Centrale Federico II, Corso Umberto, Aula Leone) sarà presentata alla stampa e alle istituzioni la nuova piattaforma on line del quartiere della cultura, promossa dal MANN e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’evento sarà anche occasione per ripercorrere le pagine del volume “Quartiere della cultura. MANN, Unina e Invitalia per la rigenerazione urbana”, scritto da Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Daniela Savy ( Ateneo Federiciano/ referente progetto Obvia per il MANN), Francesco Bifulco (Ateneo Federiciano) e Vittorio Fresa (Invitalia). Con gli autori, dopo i saluti istituzionali di Matteo Lorito (Magnifico Rettore/ Ateneo Federiciano), Sandro Staiano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza/ Ateneo Federiciano) e Andrea Mazzucchi (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici/ Ateneo Federiciano), interverranno professori Antonio Pescapè (Coordinatore delegati alla innovazione e terza missione TM), Mita Mirra (Gruppo di lavoro valutazione TM VQR 2014-2019) e Angelo Abignente (Delegato Innovazione e TM- commissione dipartimento Giurisprudenza TM). Modererà il dibattito Antonella Carlo (Responsabile Ufficio Comunicazione MANN).