Piazza Mercato torna la piazza dei grandi eventi.

La storica Piazza Mercato, dopo il successo del concerto di Ferragosto con Valentina Stella e la conduzione di Gianni Simioli, ospiterà 2 tra i più rappresentativi eventi del cartellone estivo del Comune di Napoli:

▪ 27 agosto, lo spettacolo dell’intramontabile Peppe Barra;

▪ 16 e 17 di settembre, lo straordinario ritorno della Notte della Tamorra.

Lo ha confermato l’assessora al turismo ed alle attività produttive, Teresa Armato, in una recente intervista, aggiungendo che <<Piazza Mercato diventerà il simbolo del rilancio di Napoli>>.

In accordo con il sindaco Manfredi, la grande piazza, seconda per dimensione solo a Piazza Plebiscito ma di origini molto più antiche, recentemente ristrutturata sotto l’egida del programma UNESCO, rientrerà a pieno diritto tra le location cittadine destinate ai grandi eventi.

Un impegno culturale concreto dell’amministrazione cittadina destinato a durare, con uno sguardo all’immediato futuro: la “Notte Bianca della Befana” e la “Festa del Carmine” e che trova pieno riscontro nel presidente della 2° Municipalità, Roberto Marino.

La “Rete Territoriale di Piazza Mercato” ha scommesso fin da subito sull’area pedonale UNESCO, compresa nell’abbraccio dell’esedra monumentale progettata dall’architetto Francesco Sicuro per i Borboni, per le importanti potenzialità turistiche e, soprattutto, come luogo simbolo di una ritrovata socialità >>.

Il nostro amore ed i nostri progetti per la riqualificazione di Piazza Mercato hanno necessità di essere supportati nella comunicazione. Per questo motivo, chiediamo gentilmente di ospitare la notizia relativa ai prossimi eventi organizzati dal Comune di Napoli ad accesso totalmente gratuito.

Essi sono i primi dopo molti anni di buio e ci auguriamo che siano in tanti, tra cittadini e turisti, a beneficiarne.