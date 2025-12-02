Pink Up Festival, bilancio positivo per la prima edizione

- pubblicità -

Si è conclusa con straordinario successo la prima edizione del Pink Up Festival, svoltasi sabato 29 novembre in Piazza Municipio. Centinaia di donne e ragazze hanno riempito la piazza trasformandola in uno spazio di energia, movimento e partecipazione: hanno ballato, si sono allenate, hanno ascoltato testimonianze e affrontato insieme temi fondamentali come la parità di genere e un forte, unanime “no” alla violenza sulle donne”.

Il Pink Up Festival nasce come un luogo inclusivo, “ideato da donne per le donne”, con l’obiettivo di promuovere valori quali inclusione, prevenzione, autodeterminazione e benessere psicofisico.

«Il Pink Up Festival è nato da un’idea semplice ma potentissima: creare uno spazio inclusivo e vibrante dove le donne possano sentirsi valorizzate, ascoltate e sostenute. Vedere Piazza Municipio riempirsi di così tanta energia, coraggio e partecipazione è per noi la conferma che quando si dà voce alle donne, la città risponde. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo costruire insieme, perché il cambiamento si fa un passo alla volta, ma sempre in movimento.» Rossella Montagna e Tommaso Conte, organizzatori del Pink Up Festival.

Contenuti e attività della giornata

Il festival, completamente gratuito, ha offerto un ricco programma che ha coinvolto partecipanti di tutte le età:

attività sportive e olistiche;

momenti di prevenzione sanitaria e informazione dedicati alla salute femminile;

laboratori di autodifesa;

talk motivazionali con esperte del settore sociale, sanitario e sportivo.

Un ruolo centrale è stato svolto dall’ASL Napoli 1, presente con il Camper della Prevenzione, dove sono state affrontate tematiche fondamentali per la salute pubblica: vaccinazione dell’adulto, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, diagnosi precoce dell’HIV, screening dell’epatite C e sensibilizzazione nell’ambito del progetto Passi d’Argento.

La manifestazione si è articolata su due palchi:

un palco istituzionale , condotto dalle giornaliste Veronica Caprio e Maria Carla Palermo , dedicato a interventi, premiazioni e approfondimenti;

, condotto dalle giornaliste e , dedicato a interventi, premiazioni e approfondimenti; un palco spettacolo, presentato dalla performer Fabrizia Cerrito, che ha animato la piazza con musica ed esibizioni.

Le esibizioni del Palco Centrale

Il palco centrale ha entusiasmato il pubblico grazie alle esibizioni di:

Ritmi d’Oriente, ASD Vanemas Club, Empathy, Anyma Compañia, Zumba, Royal Ballet Academy Real, Zonaton.

Area Sportiva – Sport da Combattimento

Parallelamente, nell’area dedicata agli sport di combattimento, coordinata da Barrus, si sono svolte sessioni dimostrative e allenamenti aperti al pubblico di:

Kickboxing/Muay Thai Junior – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Brazilian Jiu Jitsu Junior – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Allenamento di Kumite – FILJKAM

– FILJKAM Pugilato – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Mixed Martial Arts – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Allenamento di Kata – FILJKAM

– FILJKAM Kickboxing – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Brazilian Jiu Jitsu – Profighting Napoli Club

– Profighting Napoli Club Womens Sparring Club – Fight for Naples

Un’area che ha riscontrato grande partecipazione e attenzione, testimoniando quanto lo sport possa essere strumento di empowerment, autodifesa e consapevolezza del proprio corpo.

L’area di danza aerea, a cura di Aerea 51, ha riscosso grande successo, con spettacolari esibizioni che hanno avuto come sfondo il Vesuvio, trasformando la piazza in un palcoscenico unico e suggestivo.

Nasce il Primo Premio Pink

Il palco istituzionale ha ospitato la nascita del Primo Premio Pink, riconoscimento dedicato alle donne che si sono distinte raggiungendo importanti risultati nei rispettivi ambiti professionali. I premiati hanno ricevuto una targa al merito a cura di Barrus, un trattamento benessere a cura di Roberta Torre e i fiori dei Fioristi.

A ricevere il premio sono state:

Dott.ssa Antonella Cortese Psicologa e autrice di libri

Psicologa e autrice di libri Maria Antonietta Spadorcia , giornalista

, giornalista Dott.ssa Barbara Strappato primo dirigente della polizia di Stato – direttore della prima divisione del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica (ha ritirato per lei il premio la dott.ssa Manzo)

primo dirigente della polizia di Stato – direttore della prima divisione del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica (ha ritirato per lei il premio la dott.ssa Manzo) Dott.ssa Stefania Castricone presidente SINAFI, sindacato generale nazionale finanzieri

presidente SINAFI, sindacato generale nazionale finanzieri On. Angela Cortese firmataria della prima legge regionale sul contrasto alla violenza sulle donne

firmataria della prima legge regionale sul contrasto alla violenza sulle donne Dott.ssa Daniela Oliviero Dirigente scolastica

Dirigente scolastica Rosaria Tafuri imprenditrice e titolare Saka Caffè

imprenditrice e titolare Saka Caffè Federica Franco , Il Mio Viaggio a Napoli

, Il Mio Viaggio a Napoli Dott.ssa Anna di Sandro Fiduciario AMIRA

Fiduciario AMIRA Titti Petrucci , stilista

, stilista Giuliana Boni , regista

, regista Dott.ssa Marcella Montemarano Direttore UOSD Diagnostica e Interventistica senologica e Referente screening mammografico Asl Napoli1 centro

Direttore UOSD Diagnostica e Interventistica senologica e Referente screening mammografico Asl Napoli1 centro Roberta Catapano giornalista

giornalista Antonio Centomani scrittore e regista rai

scrittore e regista rai Clemente Costigliola già Comandante della Base Navale di Napoli della Marina Militare Italiana Ex Presidente della Lega navale Italiana Sezione di Bacoli e Attuale Direttore dei corsi di vela ideatore e organizzatore, tra le altre cose, della “REGATA DELLE ROSE”

già Comandante della Base Navale di Napoli della Marina Militare Italiana Ex Presidente della Lega navale Italiana Sezione di Bacoli e Attuale Direttore dei corsi di vela ideatore e organizzatore, tra le altre cose, della “REGATA DELLE ROSE” Dott. Stefano Mori Dirigente Medico presso la Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva Interdipartimentale, dell’Istituto I.N.T. Pascale Napoli

Dirigente Medico presso la Chirurgia Oncoplastica Ricostruttiva Interdipartimentale, dell’Istituto I.N.T. Pascale Napoli Thaila Orefici cantante

cantante Tita Savarese cantante

cantante Maria Pia Migliaccio in arte Joia B cantante

Un riconoscimento che celebra eccellenze al femminile e uomini che hanno lasciato un segno nella lotta alla parità di genere e racconta storie di impegno, competenza, visione e coraggio.

Il riconoscimento all’Assessore Ferrante

Momento particolarmente significativo è stata la premiazione dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, da sempre vicino alle iniziative che valorizzano il ruolo delle donne nella società.

Il riconoscimento è stato conferito anche a nome delle Donne del Vino della Campania, associazione senza scopo di lucro composta da produttrici, enologhe, ristoratrici, sommelier e professioniste del settore enologico, unite dalla missione di promuovere la cultura del vino attraverso il valore, la competenza e la sensibilità femminile.

Le Donne del Vino credono nella condivisione, nella formazione e nel sostegno reciproco. Per questo motivo hanno scelto di premiare l’Assessore Ferrante, che con il suo impegno e la sua visione ha dimostrato sensibilità e concretezza verso le iniziative “in rosa”, sostenendo e dando spazio alle energie femminili.

Un premio che celebra non solo il suo operato, ma la visione di una comunità che cresce quando le donne vengono sostenute, ascoltate e valorizzate.

Erano inoltre presenti anche l’ALTS, impegnata nella sensibilizzazione sulla lotta al tumore al seno, l’associazione Federcasalinghe, il Centro Medico Veresis e il Centro Excelsa, che hanno contribuito con attività e momenti informativi dedicati alla prevenzione e al benessere.

Patrocini

L’evento è patrocinato da: Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, Sport e Salute, CONI Campania, ASL Napoli 1, Sinafi e Confartigianato.

Partner

Numerosi i partner che hanno sostenuto questa prima edizione del Pink Up Festival: Kaze Club, Eurosup, Barrus, Snellife, Mood Salon, Excelsa, Yvonne, Roberta Torre, I Fioristi, Iam Ià Trattoria Napoletana, Empathy, Associazione Teniamoci per Mano Onlus – Distretto di Napoli, SSG Security Multiservice, Saka Caffè, Party Factory, Club Bikers Brotherhorder LEMC, Le3p Integratori, GLM Farma Cosmetica e Napoli in Vespa Tour.

Tutto lo staff ha indossato pellicce ecologiche di Psico Paris di Titti Petrucci.

Media Partner: Pink Life Magazine.