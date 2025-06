Pinocchio Back to Wood alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Oltre 40.000 mq con più di 1.500 installazioni realizzate da importanti scenografi italiani, produzioni teatrali, scenari incantati e spettacoli dal vivo, questo è Pinocchio Back to Wood il parco interattivo della Lux Entertainment appena inaugurato e in calendario alla Mostra d’Oltremare fino al 28 settembre.

“Credo che questa passeggiata immersiva dedicata alle fiabe e, in particolare, al personaggio di Pinocchio, sia una grande attrazione per le bambine e i bambini di ogni età di Napoli e anche per le centinaia di migliaia di turisti che ogni fine settimana arrivano in città. Questo straordinario allestimento, da oggi fino alla fine di settembre, integra la proposta già ricca di eventi in calendario per il compleanno e la nostra estate di concerti, oltre ai mille siti culturali da visitare. Napoli viene scelta per le esperienze immersive e la Mostra d’Oltremare si conferma un riferimento importante sia per l’organizzazione di fiere che per eventi spettacolari come questo, che attirano turisti in una zona meno frequentata della città, Napoli Ovest, che nei prossimi mesi sarà interessata dalla realizzazione di progetti verso l’America’s Cup“.

Così l’Assessora comunale al Turismo Teresa Armato all’inaugurazione di “Pinocchio Back To Wood” con il Presidente e la Consigliera delegata della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli e Maria Caputo.

“Un altro imperdibile appuntamento qui alla Mostra d’Oltremare – dicono Minopoli e Caputo – Pinocchio Back to Wood, il percorso narrativo interattivo della Lux Entertainment che, dopo il successo ottenuto a Napoli con Balloon e Alice nel Paese delle Meraviglie, sceglie per il terzo anno consecutivo la Mostra d’Oltremare come location per un grande evento destinato a richiamare l’attenzione di grandi e piccini. Uno tra i tanti appuntamenti che interesseranno la MdO insieme, per esempio, al Coca Cola Pizza Village e a nuovi appuntamenti imperdibili non solo per le famiglie, ma anche per i turisti che scelgono Napoli”.