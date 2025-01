Più di 2.000 pasti consegnati dalla Mensa Solidale di Atitech

- pubblicità -

Oltre 2mila pasti consegnati in 17 giorni, dal 21 dicembre al 6 gennaio, 5 persone impegnate in cucina nella preparazione e confezionamento, 15 volontari coinvolti nella distribuzione.

Si chiude la quinta edizione della “mensa solidale” promossa da Atitech, la più grande azienda di manutenzione aeronautica presente sul mercato Emea (Europa-Medio Oriente-Africa) con quartier generale a Capodichino.

Un appuntamento ormai consolidato con un menù rispettoso della tradizione e attento al calendario culinario delle “feste comandate”. Qualità e cortesia: la confezione ogni giorno è stata accompagnata da un bigliettino con il menu e una frase beneaugurante.

A fianco della società guidata da Gianni Lettieri, la cooperativa sociale Klarc e i ragazzi dell’associazione culturale Larsec che collabora all’iniziativa e da quasi dieci anni è attiva nella riqualificazione territoriale dei quartieri settentrionali di Napoli.

“Ringrazio i volontari che hanno scelto di donare tempo ed energie per aiutare chi ne ha più bisogno. Ogni sorriso ricevuto è stato un regalo prezioso, che ci ha ricordato quanto sia importante essere presenti per gli altri – dice Gianni Lettieri, presidente di Atitech -. Grazie a chi ci ha accompagnato in questo viaggio e a chi continua a credere che ogni piccolo gesto possa fare la differenza. Noi continueremo ad impegnarci per dare una risposta concreta al disagio sociale”.