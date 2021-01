Plug&Play, l’ufficio diventa un set.

Arte ‘live’ in ufficio. Concerti di musica, performance di teatro, vernissage entrano nei luoghi di lavoro.

L’ufficio, in tempo di smart working, si re-inventa e diventa set per spettacoli realizzati in diretta streaming durante i weekend.

Il progetto si chiama Plug&Play_Liveinoffice from Naples ed è un format ideato dalla Jesce Sole srl, società di organizzazione di eventi culturali a Napoli.

Plug&Play prende in prestito il concetto del lavoro in smart e lo traduce nel mondo dell’arte: ‘ti connetti e suoni/ suonare in connessione con gli altri’. Asset principale del progetto è la sua connotazione digitale che oltre ad essere supporto, modalità di fruizione, diventa messaggio stesso/ un luogo dove si sperimentano nuove modalità di interazione e relazione, un punto di incontro tra bisogni e desideri.

E’ così gli uffici della Jesce sole, nel cuore di Napoli, diventeranno, durante il weekend, set per concerti, spettacoli di teatro e danza e vernissage di pittura e design, un format culturale aperto anche alla promozione di artisti emergenti, tutto trasmesso in diretta streaming. Plug&Play porta, dunque, l’arte in un ufficio, in un luogo di lavoro, anche per sottolineare che l’arte è lavoro. (ANSA).