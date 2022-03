PoeMap, contest poetico dedicato al Rione Sanità, a cura di Poesie Metropolitane.

PoeMap è un nuovo progetto promosso dall’Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane”, un’iniziativa che mette insieme turismo e poesia attraverso una Mappa cartacea poetica e tour innovativi e artistici alla scoperta dell’urbano, in grado di valorizzare autori emergenti.

Dal 28 febbraio al 15 aprile 2022 L’Associazione lancia la prima edizione del contest poetico PoeMap Sanità”. Un concorso di poesia dedicato alla sanità e in particolare: luoghi di interesse, enogastronomia, sacro e profano. L’iniziativa mira alla realizzazione di alcuni Tour turistici previsti nel mese di maggio 2022 in uno dei quartieri più affascinanti di Napoli il Rione sanità. Le poesie vincitrici saranno stampate e pubblicate sul retro della mappa cartacea. Gli autori vincitori saranno coinvolti nel tour attraverso la declamazione del loro componimento in alcune tappe del percorso, a loro sarà regalata la Shopper poetica metropolitana contenente la mappa, una spilla e un attestato (per i soli vincitori il tour è gratuito).

La quota di partecipazione al contest è di € 15 per i non associati e di € 10 per gli associati.

Chi parteciperà al concorso potrà prenotare il tour a € 5,00 e godere di un percorso alla scoperta dell’arte e del territorio.

E’ previsto anche un percorso enogastronomico, attraverso degustazioni all’Antica enoteca Sepe, Pizzeria la Campagnola e Mammamì italian Food.

La prenotazione dei tour è a numero limitato, per chi non parteciperà al concorso la quota di adesione è di € 15,00. Tutti i partecipanti avranno in omaggio la PoeMap e alcuni gadget dell’associazione a fine tour.

I tour si caratterizzano per la presenza di una Guida abilitata accompagnata da un attore che interpreterà Totò.

Si partirà da Porta San Gennaro alla scoperta di Palazzi e strade della street art della sanità per poi terminare con il percorso enogastronomico.

I tour si terranno tutti i sabato di maggio 2022 a partire dal 7 maggio. Sono previsti due turni la mattina e due nel pomeriggio per un massimo di 25 persone a turno. Per partecipare al contest di poesia è necessario leggere il regolamento e inviare la scheda di partecipazione compilata e firmata con quota di adesione a contestpoesiemetropolitane@gmail.com , indicando nell’oggetto “PoeMap – Sanità”

Per prenotare il tour l’e-mail va inviata a poemap.poesiemetropolitane@gmail.com con nome e cognome e numero di persone, data e orario in cui si desidera partecipare. Regolamento e scheda sono disponibili su questo link : https://poesiemetropolitane.wixsite.com/poemap