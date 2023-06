Poesia è… Rinascenza, finale di stagione venerdì 23 a Pollena Trocchia

Si svolgerà venerdì 23 giugno, alle ore 19.15, il quinto ed ultimo incontro della seconda edizione della Rassegna “Poesia è… Rinascenza”, ideata e condotta da Melania Mollo con la collaborazione di Giuseppe Vetromile. I curatori si prenderanno una breve pausa estiva, per ritornare con nuove idee e nuove modalità in autunno, con la consapevolezza di aver creato sul territorio un punto di incontro culturale davvero significativo e degno di continuità grazie anche ad un importante riconoscimento premio alla cultura 2023 ricevuto da Melania Mollo durante la serata di premiazione della XXI edizione del concorso nazionale di poesia premio ginestra a San Sebastiano al Vesuvio il 17 giugno.

venerdì 23 sarà ospite: la poetessa e regista teatrale, nonché critico letterario, saggista e scrittrice Lucia Stefanelli Cervelli.

Anche per questo ultimo appuntamento la Congrega del SS. Sacramento, sede che ospita la rassegna, grazie alla disponibilità dei Confratelli, in particolare del Priore Dott. Andrea Sannino, accoglierà altre espressioni d’arte, come sempre è avvenuto: le esposizioni artistiche di Luigi Russo, le opere pittoriche di Nicola Guarino da Teora e gli interventi musicali del giovane e talentuoso Roberto Sorrentino.

Come di consueto, il giovane poeta Tommaso Attanasio di Pollena Trocchia aprirà la serata, poi a seguire lo spazio dedicato alla poetessa napoletana, ed infine un breve reading poetico con Giansalvo Pio Fortunato, Angela Rosauro e Armando Scarpato.

Vi aspettiamo per il gran finale di stagione per salutarci in arte.