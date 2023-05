Poesia è… Rinascenza, nuovo appuntamento a Pollena Trocchia venerdì 26.

Dopo i festeggiamenti del 1 aprile scorso, che hanno coronato il successo di un anno di vita della Rassegna “Poesia è… Rinascenza”, ideata e condotta dall’operatrice culturale Melania Mollo con la collaborazione di Giuseppe Vetromile, riprendono gli appuntamenti culturali nella Congrega del SS. Sacramento in Trocchia, sede della Rassegna. Ospite di questo quarto incontro (della seconda edizione, iniziata a gennaio di quest’anno), in programma per venerdì 26 maggio alle ore 19.15, sarà la poetessa Tiziana Colusso, da Roma, prolifica scrittrice e organizzatrice di eventi letterari di rilievo, nonché Direttrice della nota rivista internazionale “Formafluens”, edita dalla FUIS (Fondazione Unitaria Italiana Scrittori), che accoglie firme prestigiose del panorama poetico nazionale e anche estero.

La serata, come di consueto, sarà arricchita dalle esecuzioni musicali del duo Ciro (alla chitarra) e Stefania Cocozza (voce), come nuovo ingresso artistico del territorio di Pollena Trocchia sarà presente Nadia Soria, giovane studentessa dell’Accademia della Moda di Napoli, con le sue esposizioni di fashion style.

Ad introdurre l’incontro, dopo i saluti istituzionali, sarà il giovane poeta Tommaso Attanasio. A conclusione le voci poetiche di Mariafrancesca Mela, Salvatore Cantone e Lorenzo Buongiovanni.

L’ importanza predominante della rassegna è la sua continuità e il suo sguardo sempre proiettato alla crescita culturale e artistica.

Vi aspettiamo con ingresso libero.