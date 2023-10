Poesia è Rinascenza, parte la terza edizione della rassegna di poesia a Pollena Trocchia, primo appuntamento venerdì 20

Ritorna con la sua terza edizione la Rassegna “Poesia è… Rinascenza” a Pollena Trocchia (Na).

Gli ideatori e organizzatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile del Circolo Letterario Anastasiano, sono già al lavoro per preparare il nuovo calendario di eventi che si protrarrà fino a giugno dell’anno prossimo, con autori sempre illustri e noti nell’ambito letterario e poetico nazionale e internazionale. Sede degli incontri sarà, come di consueto, la Congrega del SS. Sacramento in Trocchia.

Inaugurerà la nuova edizione il 20 ottobre alle ore 19.00, Luigi Cannillo, poeta milanese di grande spessore, autore di diverse pubblicazioni e, recentemente, dell’Antologia “Between Windows and Skies”, edita dalla prestigiosa casa editrice Gradiva Publications di New York. Si tratta di una selezione di poesie dell’Autore dal 1985 al 2020, in italiano e in inglese tradotte da Paolo Belluso. Gli interventi musicali saranno curati da Stefania Cocozza (voce) e Ciro Cocozza ( chitarra). Durante la serata, saranno esposte alcune opere dell’artista francese Christophe Mourey, che ha recentemente allestito una sua importante personale al Palazzo della Arti (PAN) di Via dei Mille a Napoli.

L’ingresso è libero, e sarà gradita la presenza degli amici e della cittadinanza.