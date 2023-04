Poetry Slam ad Aversa, aperte le iscrizioni al torneo di poesia del 17 aprile.

Lunedì 17 aprile alle ore 21.00 presso la Casa Museo Domenico Cimarosa (accesso Piazza Principe Amedeo) di Aversa (CE), avrà luogo la seconda tappa del torneo di Slam Poetry “La grande Bellezza”, proposto da Caspar Campania Slam Poetry in collaborazione con l’associazione ArteDonna e con il patrocinio del Comune di Aversa.

Particolarmente apprezzato dal pubblico campano, il Poetry Slam è una forma d’arte che riscuote sempre più successo in tutta Italia, una modalità dinamica e coinvolgente di vivere la poesia come spettacolo e intrattenimento.

A sfidarsi sul palco sei poeti, con testi scritti di proprio pugno. Secondo le regole dello Slam, avranno tre minuti di tempo a testa per recitare i propri versi e impressionare con le loro doti di scrittura e attitudini interpretative il pubblico, che farà da giuria popolare durante la gara.

“Dopo anni di lavoro e sensibilizzazione del territorio verso questa forma d’arte dal 2017 come membro di Caspar, propongo un torneo dedicandolo alla Bellezza dei nostri luoghi” racconta Maria Pia Dell’Omo, organizzatrice di eventi e referente su Caserta e provincia per Caspar. “Ho avvertito una esigenza di legame ulteriore con le nostre terre ed è mio intento, con la poesia, di riavvicinare le persone alla Bellezza che ci circonda e che diamo per scontata. Ogni tappa toccherà un comune diverso. Siamo partiti da Caserta, la nostra roccaforte, e ci inoltreremo nelle città limitrofe, dando attenzione al contesto storico-culturale delle strutture in cui saremo di volta in volta ospitati.

Siamo molto felici di essere ospitati ad Aversa nella prestigiosa Casa Museo Cimarosa, grazie all’invito di ArteDonna.

Termineremo il nostro percorso con la finale di torneo il 27 maggio nella città di Capua, ospitati all’interno del Festival “Il luogo della lingua”, giunto alla sua diciottesima edizione sotto la direzione artistica di Giuseppe Bellone.

Chi si qualificherà alla finale del torneo, avrà accesso di diritto alle semifinali del nostro Campionato regionale, che a sua volta, grazie alla nostra collaborazione con LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), è valevole per le nazionali di Slam Poetry.

Questo crea un legame virtuoso tra i nostri talenti e il panorama nazionale. Non solo, sono anni che calamitiamo concorrenti da tutta la nazione, persino dalle isole, per cui fare uno Slam e legarlo a un sito di cui andare orgogliosi per ciò che rappresenta è un modo per raccontarci e rappresentarci che aggiunge valore al nostro lavoro e al tessuto sociale in cui operiamo”.

Sarà disponibile, nel corso della gara, anche un momento di palco aperto (open mic), ad accesso libero.

L’ingresso, in Piazza Principe Amedeo (Aversa), è gratuito e non vi è necessità di prenotazione.

L’evento è dotato di bollino Neurofriendly: iniziativa di Maria Pia Dell’Omo che favorisce la partecipazione alla vita sociale e culturale per persone affette da algie craniofacciali, abbracciando la tutela dell’ambiente.

ISCRIZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI

casparcampania@gmail.com

Link evento Facebook: https://fb.me/e/1647WKSGs