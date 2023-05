Poetry Slam per la prima volta a San’Arpino, presso il caffè letterario Macrì.

Venerdì 5 maggio alle ore 21.30 presso il Caffè letterario Macrì, sito in Piazza Umberto I a Sant’Arpino (CE), avrà luogo la terza tappa del torneo di Slam Poetry “La grande Bellezza”, dedicato alla narrazione artistico-culturale di Caserta e sua provincia, proposto da Caspar Campania Slam Poetry, collettivo che dal 2017 organizza il Campionato regionale di questa forma d’espressione artistica.

Il Poetry Slam riscuote sempre più successo in tutta Italia, con la sua modalità dinamica e coinvolgente di far vivere la poesia al pubblico come spettacolo e intrattenimento.

Secondo le regole del Poetry Slam, a sfidarsi sul palco a colpi di versi saranno i poeti, con testi scritti di proprio pugno. Avranno tre minuti di tempo a testa per recitare i propri versi e impressionare con le loro doti di scrittura e attitudini interpretative il pubblico, che farà da giuria popolare durante la gara.

Sarà MC della serata Maria Pia Dell’Omo, organizzatrice di eventi e referente su Caserta e provincia per Caspar, che dichiara: “Il torneo “La grande Bellezza” è un’occasione per raccontare la provincia casertana portando la poesia come strumento di socializzazione e risemantizzazione dei luoghi. Inoltre, il torneo ha sempre accolto al suo interno delle mostre artistiche, in modo da fondere più linguaggi, spesso usando le opere come scenografia per le esibizioni dei poeti.

Dopo la tappa di Sant’Arpino, termineremo il nostro percorso, partito lo scorso marzo, con la finale di torneo il 27 maggio nella città di Capua, ospitati all’interno del Festival “Il luogo della lingua”, giunto alla sua diciottesima edizione. Chi si qualificherà alla finale di Capua, avrà accesso di diritto al nostro Campionato regionale, che a sua volta, grazie alla nostra collaborazione con LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), è valevole per le nazionali di Slam Poetry”.

Accompagnerà le esibizioni una piccola mostra artistica con protagonisti: Alessandra Oliva, pittrice, e Vittorio Palmieri, fotografo. Coordinatore dei visual artist: Marco Thomas.

Sarà inoltre possibile, fino ad esaurimento disponibilità, prenotarsi per partecipare all’openmic, un momento al di fuori della gara in cui è possibile partecipare esibendosi con un proprio testo della durata massima di tre minuti.

La lista dei poeti selezionati per la gara: Giorgio Anastasìa, Emanuele D’Errico, Giansalvo Pio Fortunato, Riccardo Iannaccone, Maurizio Lioniello, Livia Messina, “Moni”, Michela Schiavo e Andrea Sobrino.

L’ingresso è gratuito, ma è preferibile la prenotazione tramite i social del Caffè Macrì Instagram e Facebook.

Accessibilità:

La struttura presenta barriere architettoniche e pertanto non consente l’accesso alle persone diversamente abili al piano in cui si terrà l’evento.

Sono tuttavia disponibili servizi igienici accessibili nella struttura.

L’evento è dotato di bollino Neurofriendly, iniziativa di Maria Pia Dell’Omo che favorisce la partecipazione alla vita sociale e culturale per persone affette da algie craniofacciali, abbracciando la tutela dell’ambiente (per informazioni scrivere a mariapiadellomo@gmail.com).

Link Evento Facebook: https://fb.me/e/3q9oL0jvx

INFORMAZIONI E CONTATTI

Mail Caspar:

casparcampania@gmail.com

Pagina Facebook Caffè Macrì:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088045578455

Account Instagram Caffè Macrì: @caffeletterariomacri

https://instagram.com/caffeletterariomacri?igshid=YmMyMTA2M2Y=