Polizia Municipale, 165 anni fa la fondazione

Martedì 20 gennaio , in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale d’Italia , il Corpo della Polizia Locale di Napoli celebrerà il 165° Anniversario della propria fondazione .
L’evento avrà luogo alle ore 9:30 presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, sita in piazza Municipio .
La funzione religiosa sarà officiata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Domenico Battaglia , Arcivescovo della città metropolitana di Napoli. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e di ringraziamento per il servizio svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio cittadino.
Alla celebrazione prenderanno parte le massime autorità civili e militari, tra cui il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.
