Portiamo la Musica a Napoli Est – Progetto della Fondazione Figli di Maria, presentati in Comune i risultati di un anno di attività.

Una delegazione del progetto “Portiamo la Musica a Napoli Est” ha presentato al Sindaco Gaetano Manfredi e al suo consigliere per la musica e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi, i risultati del primo anno di attività.

Un progetto nel segno della musica che unirà la Fondazione Figli di Maria, il Comune di Napoli ed un’orchestra di cinquanta giovani tra i 12 e i 16 anni pronti ad esibirsi in un concerto dopo un anno di lavoro insieme.

Un’iniziativa dal significato culturale e sociale che ha avuto il pregio di appassionare tanti giovani alla musica, agendo come antidoto al disagio e alla dispersione scolastica.

Questo anno di attività ha generato un importante centro musicale nell’area Est di Napoli. Il progetto, finanziato da Banca Intesa e sostenuto dall’amministrazione comunale, fu stato tenuto a battesimo da Mia Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione della giunta Manfredi, prematuramente scomparsa.

L’iniziativa rientra nel progetto Napoli città della Musica per la sua capacità di adoperare la musica come strumento di crescita individuale e collettiva delle giovani generazioni, mettendo in atto processi di rigenerazione sociale e territoriale.