Pozzuoli ospita “Night Awards 2024”

Pozzuoli come Hollywood? Stando ai primi rumors relativi ai “Night Awards 2024”, sembrerebbe proprio di sì. Ad ospitare la dodicesima edizione degli Oscar della notte made in Campania sarà, infatti, il Brusco wine&audio room di via Napoli.

Al Dolby Theatre di Los Angeles, cornice della consegna delle più ambite statuette gold, gli organizzatori del gran gala del by night nostrano, quest’anno, hanno dunque deciso di “contrapporre” uno spazio altrettanto iconico… con vista su Nisida.

È qui che mercoledì 20 novembre, dalle 21, tra red carpet e sfavillanti outfit, si premieranno location e addetti ai lavori più amati da clubber ed esperti del settore.

Tredici, le categorie in gara, che si contenderanno il titolo di “the best” in fatto di party, security, dj dance, techno e tech House, pr, supervisor event, club manager, Place to Be, icon 90/2000, vocalist, bartender e Good Music Never Dies.

A questi, andranno ad affiancarsi sei riconoscimenti speciali: il primo, alla “regina dell’House Music” Barbara Tucker, per la sezione “best legendary singer”, premiata in anticipo e presente virtualmente al party, grazie al video girato quest’estate durante la consegna della stella. Gli altri cinque riconoscimenti, assegnati live durante la serata presentata da Goldie andranno, invece, a Giancarlo Lanza (best electronic music educator); a Gigiotto Esposito (best producer manager); a Global Net per i primi 28 anni di attività e a Shaker party e Prime Club che, quest’anno, festeggiano entrambi il decimo anniversario. E non mancherà un pensiero per dj Rino Cerrone, scomparso prematuramente.

Movimenteranno il party, impreziosito dagli effetti scenici di Artechfx, e la deliziosa light dinner offerta dal Brusco, le note di Alex Colle e dell’undicenne partenopeo Xela, tra i più giovani dj d’Italia. Ciliegina sulla torta, una coloratissima mostra dedicata alla storia dell’House Music costellata di flyer rari, foto d’annata ed articoli a tema.

A firmare i Night Awards – progetto frutto dell’evoluzione del Premio Facenight nato nel 2012 –, il giornalista Tommy Totaro, coadiuvato dal promoter Antonello Fornaro, mentre, la giuria di qualità è composta da Pino Maresca (Global Net), Tony Ciotola (Wonder Manage), Mario Maisto (Xelyus Service), Luca Toscano (Artechfx), dal barman Luca Fanti, dal modello Robert Houber (2r Comunicazioni), dall’esperto di sicurezza Massimiliano Nisticò e dal fotografo Tony Baldini.

Per partecipare gratuitamente alla serata, organizzata da Facenight Aps, è necessario prenotarsi tramite Whatsapp al numero 351 0520777.