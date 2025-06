Premio Abio Napoli, sabato 14 Teatro dei Piccoli Edenlandia

- pubblicità -

Sabato 14 giugno alle ore 10, nel suggestivo giardino del Teatro dei Piccoli di Napoli, andrà in scena la ventitreesima edizione del Premio ABIO Napoli, dal titolo: “Ci credete che siamo tutti artisti?”

Un evento speciale, emozionante e coloratissimo, organizzato da ABIO Napoli – Associazione per il Bambino in Ospedale – che da oltre 25 anni si impegna per rendere più umana e accogliente la permanenza dei bambini, degli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici e delle loro famiglie. Lo fa attraverso il gioco, l’ascolto, l’allestimento di ambienti a misura di bambino e la presenza costante dei suoi volontari accanto ai piccoli pazienti.

Ogni anno, durante i turni in corsia, i volontari ABIO raccolgono centinaia di disegni e opere d’arte: piccoli capolavori nati dalla fantasia dei bambini, che attraverso matite e colori raccontano le emozioni vissute durante la degenza.

Il Premio ABIO è un’occasione unica per riabbracciare, lontano dai letti d’ospedale, le bambine e i bambini incontrati nei reparti e per premiare la loro creatività e il loro coraggio con una medaglia, in un clima di festa, musica e sorrisi.

Questa giornata rappresenta la celebrazione dell’impegno dei volontari ABIO, ma soprattutto l’affermazione che la solidarietà è un valore essenziale, e che le favole possono entrare anche nei corridoi di un ospedale, perché “Il sorriso è un sogno realizzato.”

Una festa a misura di bambino, ricca di sorprese, giochi, laboratori creativi, animazione e gadget, organizzata con cura dai volontari ABIO e resa possibile grazie alla generosa collaborazione di aziende, artisti e agenzie di animazione del territorio: Ralph Pollastro, Mago Sasà, Ciro Scialò, Farmacie Procaccini, Casper Animation, Party Factory, Frizzi Party, Iside Creazioni, Puerta Balloon Style, Brick4Kidz, Fireworks events, SEA – Supereroi acrobatici, Scarabocchio, Mago Acetino, L’altro service, Croce Rossa Italiana – Napoli, Associazione Nazionale Carabinieri(A.N.C) – San Giorgio a Cremano, Rotary Club Marigliano Adrianea e Pierre Fabre.

L’evento è, inoltre, sostenuto da: Fondazione Ferrarelle che offrirà acqua gratuitamente per tutti i partecipanti, Haribo che addolcirà la festa con caramelle e Antonio Sorbillo che delizierà tutti con le sue pizze.