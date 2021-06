Premio Amato Lamberti, cerimonia in presenza mercoledì 23 al Maschio Angioino.

Mercoledì 23 giugno alle ore 11 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli ci sarà, nell’ambito dell’Ottava edizione del Premio Nazionale ‘Amato Lamberti’ 2021, la cerimonia della consegna delle Borse di studio ai vincitori per le due miglior tesi di Laurea Magistrale e per le due migliori tesi di Dottorato sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze.

Con i vincitori Gaia Donati e Paolo Intoccia ex aequo per le tesi di Laurea Magistrale e Ciro Dovizio e Federico Esposito per le tesi di Dottorato, ci saranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’assessora alla Cultura Annamaria Palmieri, il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, l’assessora regionale alla Formazione, Armida Filippelli, il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, la professoressa Gabriella Gribaudi, la giornalista Mary Liguori, la Presidente dell’Associazione ‘Amato Lamberti’ Roselena Glielmo, il Presidente del Premio Nino Daniele, il Presidente onorario ed europarlamentare Franco Roberti.

Quest’anno il Premio ‘Amato Lamberti’ dedicherà una menzione speciale al Direttore del carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida.

Al Premio, giunto alla sua Ottava edizione, hanno finanziando le borse di studio: l’Associazione ‘Museo del Vero e del Falso’, il Centro formazione professionale Eutropia, l’Unci Agroalimentare, il Consorzio MAR.Te Scarl (Servizio Logistica), la Compagnia dei Figliuoli.

Un ringraziamento speciale agli amici dello storico caffè di Napoli, ‘Gran Caffè Gambrinus’.

Dell’associazione fanno parte Roselena Glielmo, Daniele Lamberti, Marco Lamberti e Amedeo Zeni, segretario del Premio.

Il Comitato scientifico è composto da Giuseppe Acocella, Enrica Amaturo, Luciano Brancaccio, Arnaldo Capezzuto, Nino Daniele, Gabriella Gribaudi, Isaia Sales, Annamaria Zaccaria, Stefano D’Alfonso, Ciro Raia, Aldo De Chiara, Francesco Comparone, Stefano Consiglio.

Nel rispetto delle norme anti-Covid 19, il numero dei posti disponibili è limitato. È necessario, dunque, prenotarsi ai numeri 3388361453/3495064908 oppure inviando un’e-mail a associazioneamatolamberti@gmail.com