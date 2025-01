Premio Amo Napoli, la terza edizione

- pubblicità -

La terza edizione del premio Amo Napoli ideato, promosso e organizzato dalle associazioni Dama Club e Stamm Ca’, in collaborazione con Rinascimento Partenopeo, da quest’anno vede il coinvolgimento anche di Arci Mare, associazione fondata nel 2020 da ex operai dell’Italsider e amanti del mare, che ha fortemente voluto che l’evento si svolgesse a Bagnoli, il territorio in cui opera. L’evento, infatti, si svolgerà domenica 19 gennaio presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, con inizio alle ore 18.

Ideato allo scopo di dare un riconoscimento a chi si adopera per lo sviluppo della città operando in prima linea, non necessariamente sotto la lente dei riflettori, si svolge volutamente in un periodo in cui sono terminate le tante cerimonie abitualmente previste a fine anno, per dare ancor più risalto alle realtà individuate per ricevere i premi. Dopo la prima edizione nella quale il comitato organizzatore decise di premiare tredici donne che si erano distinte nei rispettivi ambiti e la seconda in cui è toccato ad altrettanti uomini, in questa terza edizione si è deciso di dare un riconoscimento a diverse realtà del territorio, consegnandolo a una figura di riferimento che le rappresenti.

Questo l’elenco dei premi che verranno consegnati: per la sezione Istituzioni la struttura commissariale di Bagnoli, ritirerà il Sub Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, professor Filippo De Rossi; per la sezione Medicina i centri CRN-Servizi sanitari di Napoli e Centro Campano-Stella Maris di Mondragone, ritirerà il fondatore Giovanni Severino, presidente della sezione sanità di Confindustria Campania; per la sezione Innovazione e Servizi l’azienda di servizi ambientali dalla storia quarantennale EPM, ritirerà il consigliere delegato Carmine Esposito; per la sezione Tv l’emittente locale Canale 8, ritirerà Lilly Albano, una delle fondatrici dello storico canale campano; per la sezione Formazione l’Istituto Gioacchino Rossini di Napoli, ritirerà la dirigente scolastica Teresa Martino; per la sezione Sport due realtà quarantennali della città, Pro Calcio Napoli e AC Scampia, ritireranno rispettivamente i dirigenti Remo Luzi e Tonino Piccolo; per la sezione Food l’azienda vinicola Agnanum, ritirerà il titolare Raffaele Moccia; per la sezione Artigianato la scuola di formazione Cnaas (Centro Nazionale Artigiani per le Attività Artistiche di Sviluppo), ritirerà il fondatore Antonio Bilancio, attuale presidente CMC World (Confederazione Mondiale Coiffure); per la sezione New media il collettivo Alici Come Prima, ritirerà il fondatore Andrea Rossi; per la sezione Moda l’azienda Tiporapid, ritirerà la giovane Lorenza De Monte; per la sezione Editoria il Gruppo Editoriale di quotidiani online Gazzette, diffuso su tutto il territorio nazionale, ritirerà l’editore del Gruppo Agostino Marotta; per la sezione Imprese la società immobiliare Re/Max “Eccellenze”, ritirerà Giovanni Pascarella. Premio speciale per la sezione Spettacolo all’attore Vittorio Viviani.

La cerimonia di consegna della terza edizione dei premi Amo Napoli sarà condotta da Barbara Petrillo, conduttrice reduce dal successo come concorrente di Pechino Express, e Italo Palmieri, tra gli ideatori del premio. Nel corso della serata è previsto un intervento dei Cantori popolari flegrei Vincenzo Boccardi, Salvatore Devoto, Rino Di Bonito e Umberto Gison con la partecipazione di Simone Boccardi e un’esibizione del cantante Erry Mariano in omaggio a Pino Daniele. L’evento avrà come media partner la trasmissione tv WeCanDance e nel corso della serata sarà realizzato uno speciale televisivo condotto dalla giornalista Fabrizia Santarelli, passata quest’anno dall’Isola dei famosi alla conduzione su SportItalia di Linea Azzurri.