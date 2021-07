Premio Artis Suavitas, la cerimonia a Montevergine. Tutti i premiati.

Ieri sera, a Mercogliano (Av), nel suggestivo scenario del Palazzo Abbaziale di Loreto di Montevergine, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale del Premio Artis Suavitas 2021, evento organizzato dall’Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta, dall’avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia di Avellino, del Comune di Mercogliano, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, di RAI-Campania, del Santuario Abbazia Montevergine e della Proloco Mercogliano.

Nel corso di una serata ricca di emozioni, magistralmente condotta da Veronica Maya, presentatrice RAI e volto noto di importanti programmi televisivi, sono state premiate eccellenze di profilo internazionale nel mondo dell’Arte, della Cultura e dell’Imprenditoria come:

Giovanni Allevi, Compositore e pianista di fama internazionale.

Rosario Caputo, Presidente di I.B.G. SpA, di Federconfidi-Confindustria e di GA.FI. Scpa.

Alessandro Cecchi Paone, Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano.

Carmine Antonio Fiordellisi , Area Manager Iwbank Private Investments – Gruppo Intesa SanPaolo.

Elisabetta Garzo , Magistrato e Presidente del Tribunale di Napoli.

Marcello Lippi, Icona assoluta del calcio italiano e CT della Nazionale Italiana Campione del Mondo 2006.

Cira Lombardo, Wedding Planner ed Event Creator.

Carmine Perna, Amministratore Delegato di Mondadori Retail.

Domenico Raccioppoli, CEO Nuova Erreplast .

Massimo Recalcati, Psicoanalista, saggista e accademico italiano.

Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi.

Eike Schmidt, Storico dell'Arte e Direttore delle Gallerie degli Uffizi .

Storico dell’Arte e Direttore delle Gallerie degli Uffizi Jacopo Veneziani, Docente di Storia dell’Arte presso l’Università “La Sorbona” di Parigi.

Il momento più emozionante della serata lo si è vissuto durante la consegna di un contributo benefico alla dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, a sostegno delle meritorie iniziative messe in campo, sempre finalizzate al perseguimento di una migliore qualità della vita per i pazienti e per le loro famiglie.

“Il Premio Artis Suavitas – ha dichiarato l’avv. Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps – ha voluto assumere sin da subito le caratteristiche di manifestazione che raccoglie in sé valenze artistiche, culturali e imprenditoriali, diverse, spesso anche distanti tra di loro, ma inevitabilmente collegate dal filo sottile dell’esaltazione dell’eccellenza in vari ambiti di riferimento. Un evento che consente di soffermarsi anche sulla vivacità culturale del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale e non comune capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza storica e paesaggistica”.

“È un privilegio e un onore – ha affermato il M° Giovanni Allevi – poter essere premiati per aver sostenuto e dato spazio ai giovani musicisti di talento, e insieme per la grande volontà di rinnovare la musica colta affinché non perda i suoi valori, pur continuando a rappresentare amori e tormenti del nostro mondo e del nostro tempo”.

“È mio desiderio – ha affermato Massimo Recalcati, Psicoanalista, saggista e accademico italiano – ringraziare l’Associazione Artis Suavitas il suo presidente, Antonio Larizza, e il Comitato Scientifico. Questo riconoscimento mi onora e mi rende felice, anche per due ragioni precise: arriva a me – è arrivato direi letteralmente – dal Sud e da un’Associazione impegnata in progetti di valorizzazione culturale del territorio e della comunità che lo abita. La scultura che mi è stata gentilmente donata raffigura un uomo seduto all’ombra di un albero di libri. Due universi a me cari, quello della terra e della lettura. La terra, la sua coltivazione, il lavoro instancabile di chi se ne prende cura, la capacità di leggere il dolore delle piante e di sceglierne l’antidoto. E i libri, che ci incontrano e cambiano la vita”.

“È un onore e un privilegio per me ricevere questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail – a maggior ragione in Irpinia, la terra dove sono nato e a cui sono molto legato. Il mio percorso professionale mi ha portato ad occuparmi in prima linea di editoria, dalla carta stampata ai contenuti digitali. Un impegno e una passione che oggi porto avanti attraverso lo sviluppo delle librerie Mondadori: luoghi di incontro e di stimoli preziosi, presidi socio-culturali che rendono vive le comunità, offrendo storie, conoscenze ed emozioni”.

“Con grande piacere – ha dichiarato Mr. Marcello Lippi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Campione del Mondo nel 2006 – ho ascoltato le motivazioni per le quali mi è stato assegnato il premio Artis Suavitas 2021 , e’ con questi presupposti psicologici che ho cercato di costruire le mie squadre vincenti, convincere i miei grandi calciatori e uomini a mettere le loro grandi qualità al servizio della squadra… per la verità non ho fatto una gran fatica, c’era già una grande predisposizione da parte loro. Grazie a tutti voi”.

“Il mio percorso umano e professionale – ha affermato Rosario Caputo, Presidente di I.B.G. SpA – mi ha consentito di metabolizzare la concezione che l’arte e la cultura rappresentano segmenti di fondamentale importanza per attivare dinamiche di crescita sociale ed economica. Assecondare, accompagnare e sostenere istanze qualitativamente valide come il Premio Artis Suavitas è senza dubbio una iniziativa su cui pubblico e privato dovrebbero saper convergere al fine di stimolare ricadute positive sui territori“.

“Raccogliere – ha dichiarato Domenico Raccioppoli, CEO di Nuova Erreplast – e comprendere la valenza di iniziative capaci di partire “dal basso” che, come il Premio Artis Suavitas, contribuiscono alla costruzione di nuove culture a partire da individui, comunità locali e parti sociali, per la Nuova Erreplast si configura come un’azione essenziale con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e istituzioni nella costruzione di regole e percorsi di responsabilizzazione capaci di rilanciare il Valore della Sostenibilità nella vita politica e nell’economia del nostro Paese“.

Durante la serata, è stato premiato anche il dott. Paolo Nevola, in qualità di vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico di riferimento, il quale, in base a quanto stabilito dal Comitato Scientifico del Premio Artis Suavitas, ha ricevuto anche una Borsa di Studio di euro 3.000,00 per accedere ad un Master di Secondo Livello presso una delle Università presenti sul territorio regionale della Campania. Paolo Nevola ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università Federico II di Napoli, cono una tesi in Diritto Commerciale, sul tema “La fusione con indebitamento”.

Il Comitato Scientifico che ha selezionato tutti i premiati risulta essere così composto:

Nicola Graziano (Presidente), Magistrato del Tribunale di Napoli, Presidente di Sezione presso la CTP di Caserta nonché giornalista pubblicista e scrittore.

Antonello Paolo Perillo , Giornalista Professionista, è dal 2013 il Caporedattore Responsabile della Rai Tgr Campania e curatore della rubrica nazionale della Tgr "Mezzogiorno Italia", in onda il sabato su RaiTre alle 13.25.

, Giornalista Professionista, è dal 2013 il Caporedattore Responsabile della Rai Tgr Campania e curatore della rubrica nazionale della Tgr “Mezzogiorno Italia”, in onda il sabato su RaiTre alle 13.25. Don Gianni Citro, Parroco a Marina di Camerota e Lentiscosa nella Diocesi di Teggiano-Policastro, docente di religione nella scuola secondarie superiori a Sapri, dal 2017 Presidente della Fondazione Meeting del Mare C. R. E. A. (Cultura Religioni e Arte).

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta l’Albero della Cultura, raffigurante una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra, valori fondamentali per chi è ben radicato nel suo ambito sociale, saperi degni di essere appresi e trasmessi alle generazioni successive. Il perpetuarsi, la ciclicità di questi valori viene dimostrata nell’opera dalle radici dell’albero che affondano in una ruota, simbolo di rinnovamento e del trascorrere inesorabile del tempo.

Il Premio Artis Suavitas 2021 gode del supporto di importanti brand nazionali e internazionali come PepsiMax, Lay’s, Chinotto Neri, Nuova Erreplast, Mondadori Store Avella, E. Marinella, E-On, Désirée, Minichini, Cira Lombardo Event Creator, Sodano, Fattoria Pagano, Villa Minieri, Russo Home.