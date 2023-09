Premio Coraggiosamente Donna, cerimonia venerdì 15 Reggia di Carditello

Il Real Sito di Carditello ospita la prima edizione del Premio nazionale CoraggiosamenteDonna – in programma venerdì 15 settembre alle ore 17.30 – promosso dall’associazione Rise Up!, fondata nel 2021 da Lucia Cerullo, in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello.

Una iniziativa ideata per celebrare le donne che si sono distinte per impegno, dedizione e successo in diversi ambiti della società. Storie di donne che rappresentano un modello di coraggio e determinazione, superando tutte le sfide e gli ostacoli della vita per costruire un futuro più equo e inclusivo.

Nel corso della cerimonia – tra le premiate presenti, filantrope, donne vittime di violenza, artiste, imprenditrici, designer, economiste e ricercatrici che, ogni giorno, si dedicano all’integrazione culturale e alla solidarietà femminile – anche una menzione speciale per i genitori della giornalista de “Le Iene” Nadia Toffa.

Dopo l’indirizzo di saluto del presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, previsti numerosi e qualificati interventi: la deputata Ylenja Lucaselli, promotrice dell’intergruppo parlamentare “One Health” e sostenitrice della legge sull’oblio oncologico; gli onorevoli Marco Cerreto e Gerolamo Cangiano; Domenica Lomazzo, consigliera di Parità effettiva della Regione Campania; Angela Natale, presidente di Boeing Italia; la casertana Viviana Cavaliere, già a 26 anni nel pool di ricercatori del bosone di Higgs; Stefania Lo Gatto, networker e influecer internazionale.

La Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal presidente Maddaloni, è impegnata in prima linea in attività di inclusione sociale, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

L’associazione Rise Up! promuove l’autonomia, la libertà e la consapevolezza delle donne, offrendo supporto alle vittime di violenza, fornendo consulenze psicologiche e legali, sostenendo l’inserimento nel mondo del lavoro e valorizzando tutti i talenti femminili.