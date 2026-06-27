Premio della Legalità e della Sicurezza, successo per la seconda edizione

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Si è tenuta il 26 giugno 2026, presso la Sala Congressi del Millennium Gold Hotel di Napoli, la Seconda Edizione del Premio della Legalità e della Sicurezza, manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti più significativi nel panorama nazionale dedicato alla promozione della cultura della legalità e della sicurezza urbana. L’evento ha ricevuto il Patrocinio del COMUNE DI NAPOLI, della 7ª Municipalità di NAPOLI e dell’I.S.G. FEDERAL CORP – Ente Bilaterale per la Sicurezza Sociale, consolidando il suo carattere Istituzionale e Internazionale.

La Cerimonia è stata condotta dal Presidente dott. Giuseppe ALVITI, Maestro delle Cerimonie, affiancato dal Dott. Luigi MERCOGLIANO in qualità di Moderatore. La mattinata di lavori ha riunito operatori della sicurezza, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, esponenti del Terzo Settore, istituzioni civili e religiose, oltre a numerosi Istituti di Vigilanza Privata.

Al centro dell’edizione 2026, il tema della “La Sicurezza Sussidiaria e Complementare nel nuovo assetto urbano“, affrontato attraverso interventi tecnici e testimonianze che hanno evidenziato la necessità di una cooperazione sempre più integrata tra pubblico e privato.

Le presenze

Tra le presenze di rilievo figurano S.E. il Console della Repubblica del Benin a Napoli, Dott. Giuseppe GAMBARDELLA, e il Consigliere Aggiunto del Comune di Napoli, Cons. Dott. Savary Ravendra JEGANESAN, insieme ai numerosi messaggi istituzionali provenienti da autorità nazionali e locali, tra cui: S.E. Card. Crescenzio SEPE, S.E. Card. Mimmo BATTAGLIA, On. Sergio COSTA, On. Michela ROSTAN, Dott.ssa Ilaria ABAGNALE, Dott.ssa Iris SAVASTANO, Avv. Dott.ssa Mariarca VISCOVO, oltre a vari Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali e Provinciali e delle Forze dell’Ordine, fra cui: Col. Biagio CHIARIELLO, Uff. Erminio PETITO, Col. Antonio PIRICELLI, Col. Pasquale PUGLIESE, S.Ten. Andrea D’AMBROSIO, Ten. Vincenzo CIRILLO, Lt. OTERO, Magg. Maurizio GUERRA, Ten. Col. Giuseppe SALVIA, Ten. Col. Claudio COMPAGNONE, Ten. Col. Vincenzo DE VITA, Cap. Giovanni ESPOSITO, Cmt. Patrizio RICHIELLO, App. Sc. Q.S. Mirko TUDISCO, oltre a ulteriori rappresentanti del Comparto Sicurezza.

Tra le presenze illustri anche: Avv. Dott. Paolo BARONE, Avv. Dott.ssa Anna MORETTO, Dott.ssa Concetta LORUSSO, e la scrittrice Dott.ssa Maria Gaia PENSIERI, autrice di un’opera letteraria dedicata alle Guardie Giurate.

Partecipazione Istituti di Vigilanza e Sicurezza

Ampia la partecipazione degli Istituti di Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza, tra cui Gruppo COSMOPOL, SECURPOL, PRESTIGE, N.O.C. SECURITY, S.P. SECURITY, ALTAIR SpA, SECURITY SERVICES, IVP GOLDEN SECURITY SERVICES, OVER SECURITY, FUTURPOL VIGILANZA, SICURPOL, insieme ai vertici della GUARDIA AGROFORESTALE ITALIANA, dell’A.N.G.E. e del Terzo Settore. Diversi operatori sono stati insigniti di riconoscimenti ufficiali nel corso della Cerimonia.

Protocollo di intesa

Durante l’evento sono stati avviati i primi contatti per la definizione di un protocollo d’intesa operativo, volto a rafforzare la collaborazione tra realtà istituzionali, politiche e operative, in continuità con il progetto nazionale “Mille Occhi sulla Città”, considerato un modello di cooperazione avanzata nel campo della sicurezza urbana.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Caseificio FRANZESE, alle G.P.G. del Gruppo COSMOPOL e al Team A.N.G.P.G., che hanno garantito supporto logistico e operativo durante l’intera manifestazione.

In primo piano l’impegno della Dott.ssa Fathima Azaani OMERDEEN, che per mesi ha coordinato con competenza tutte le fasi tecniche, i rapporti Istituzionali e la gestione operativa delle fqsi preparatorie dell’evento, contribuendo in modo decisivo al carattere sempre più internazionale del Premio.

Accanto a lei, il Dott. Salvatore ABBRUZZESE, per il costante supporto organizzativo, contribuendo in modo determinante alla piena riuscita della manifestazione e al suo crescente respiro internazionale.

La Seconda Edizione del Premio della Legalità e della Sicurezza si conferma un appuntamento di riferimento per la promozione di una cultura condivisa della Legalità, della Prevenzione e della Sicurezza, valori fondamentali per la tutela dei territori e delle comunità.