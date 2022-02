Premio di Poesia Villa delle Ginestre, il bando della terza edizione.

Al via, per iniziativa della Fondazione Ente Ville Vesuviane, la selezione per la terza edizione del “Premio di Poesia Villa delle Ginestre”.

Il Premio ha l’obiettivo di valorizzare giovani autori – di età non superiore ai 30 anni – che, fa sapere una nota, concorreranno con una raccolta inedita di poesie in lingua italiana.

La raccolta dovrà essere spedita entro il 30 maggio 2022 all’indirizzo villadelleginestre@villevesuviane.net

Ai cinque finalisti, “selezionati da una qualificata giuria”, verrà offerta la possibilità di partecipare ad un workshop sulla poesia, interamente finanziato dalla Fondazione, che si terrà a Torre del Greco (Napoli) nei giorni che precedono la premiazione, prevista per il 29 giugno 2022, giornata dedicata alle Celebrazioni Leopardiane. Durante la cerimonia finale è prevista la lettura di uno o più componimenti di ogni finalista.

Al momento della premiazione, al vincitore verrà conferito un premio di 1.000 euro (per informazioni: Tel. 0817322134).

