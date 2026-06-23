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Premio Fair Play Menarini, Milito e Butragueño tra gli ospiti

Di
Redazione
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La rosa dei vincitori del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio a Firenze, continua ad accogliere grandi leggende dello sport mondiale. Tra i campioni che al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino riceveranno il riconoscimento dedicato ai più alti valori dello sport, si aggiungono due autentici simboli del calcio internazionale: Diego Milito ed Emilio Butragueño.

Diego Milito

Protagonista di una carriera straordinaria tra Argentina, Spagna e Italia, “El Principe” Diego Milito ha conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo talento, alla sua correttezza e a un percorso costellato di successi. Indimenticabile il ruolo centrale nell’epico “Triplete” dell’Inter nel 2010, coronato dalla doppietta nella finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

Emilio Butragueño

Accanto a lui sarà premiato Emilio Butragueño, icona nella storia del calcio spagnolo. Soprannominato “El Buitre”, è stato il simbolo del Real Madrid degli anni Ottanta e portabandiera di una delle epoche più vincenti del club madrileno.

Con l’ingresso di Milito e Butragueño, il parterre dei premiati del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini si arricchisce di eccezionali campioni artefici di trionfi sul campo e testimoni dei valori sani dello sport, incarnando perfettamente lo spirito dell’evento che da trent’anni celebra il fair play come patrimonio universale.

I valori del Premio Fair Play Menarini

Accogliamo due star del calcio internazionale, che hanno lasciato un segno profondo nello sport non soltanto per i loro successi, ma anche per il modo in cui li hanno ottenuti – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Milito e Butragueño condividono gli stessi valori che accomunano tutti i protagonisti del 30° Premio Fair Play Menarini, confermandosi esempi straordinari di sport e correttezza dentro e fuori dal campo”.

Ecco i premiati dell’edizione 2026:

  • Achille Polonara, pallacanestro
  • Antonella Palmisano, marcia
  • Armand Duplantis, salto con l’asta
  • Bebe Vio, atletica paralimpica
  • Chiara Mazzel, sci paralimpico
  • Daniele Garozzo, scherma
  • Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, pattinaggio su ghiaccio
  • Diego Milito, calcio
  • Emilio Butragueño, calcio
  • Fabio Caressa, giornalismo
  • Gianfranco Zola, calcio
  • Gregorio Paltrinieri, nuoto
  • Simone Anzani, pallavolo

 

Il 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in qualità di partner istituzionale, e di Sustenium, Frecciarossa, Adiacent ed Estra come partner dell’iniziativa.

Per seguire da vicino i protagonisti e restare aggiornati su tutte le novità, visitare il sito ufficiale www.fairplaymenarini.com e i canali social del Premio su InstagramFacebook e YouTube.

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