Premio Giacinto Gigante, II edizione Riconoscimento per la fotografia a Guido Giannini.

Archiviata con successo la prima settimana, dedicata alla scultura e all’artista Paola Capriotti, la seconda edizione del Premio Giacinto Gigante volta pagina, e va incontro alla fotografia. A ricevere il riconoscimento è Guido Giannini. Appuntamento venerdì 9 giugno, alle ore 18, presso le sale del WeSpace in Vico del Vasto a Chiaja 52. A completare il Vernissage ci sarà l’introduzione di Salvatore Di Natale, considerato «tra le migliori voci della poesia contemporanea in vernacolo napoletano».

Giannini, fotografo napoletano di 93 anni, ha dedicato la sua vita a catturare l’essenza della sua città attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Dagli ultimi anni Cinquanta, ha iniziato a documentare Napoli e non ha mai smesso di raccontarne la storia e la cultura. La sua abilità e passione sono state riconosciute da importanti giornali come Il Mondo di Pannunzio, L’Unità, Il Manifesto e La Repubblica, con i quali ha collaborato nel corso degli anni. Oltre a essere stato pubblicato in numerosi volumi fotografici, le sue opere sono state esposte in varie città italiane e all’estero. Grazie alle sue immagini, Guido Giannini ha contribuito a preservare e trasmettere l’eccezionale tradizione culturale di Napoli tra l’Ottocento e il Novecento.

L’Associazione WeSpace ha deciso di premiare Giannini perché, attraverso il suo lavoro, ha contribuito a preservare e diffondere l’eredità culturale di Napoli, immortalando momenti significativi e personaggi che hanno reso questa città così unica e affascinante. La sua dedizione alla fotografia ha consentito di condividere con il mondo intero la bellezza e la ricchezza di Napoli, garantendo che questa straordinaria eredità possa essere apprezzata e tramandata alle generazioni future.

Siete tutti invitati alla WeSpace.