Premio GreenMusic Again rimandato a settembre.

In seguito ad una nota ricevuta dal Comune di Napoli, l’Associazione Premio GreenCare Aps si trova costretta a rimandare alla fine di settembre l’iniziativa GreenMusic Again, organizzata nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2021 e originariamente in programma domani, 22 maggio e il prossimo 2 giugno.

Il Comune di Napoli, infatti, nel rispetto della normativa anti Covid ancora vigente, chiede che il pubblico sia con postazione fissa e che l’area della Cassa Armonica venga delimitata, cosa impossibile a realizzarsi dal momento che si tratta di un giardino pubblico ad alta frequentazione di cittadini.