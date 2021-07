Premio Guido Dorso a Riccardo Muti, consegna venerdì 30 al Conservatorio di San Pietro a Majella.

Al maestro Riccardo Muti verrà consegnato il Premio “Guido Dorso”, in occasione del quarantennale dell’iniziativa promossa dall’omonima Associazione con l’adesione del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Senato, del Ministero per il Sud, del CNR e dell’Università di Napoli “Federico II”.

Il riconoscimento sarà consegnato, a Napoli, venerdi 30 luglio, nel corso di un evento organizzato per gli ottant’anni del maestro, presso il Conservatorio di musica S. Pietro a Majella. “Al centro della straordinaria carriera artistica che lo ha visto protagonista indiscusso nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo – ha dichiarato Nicola Squitieri, presidente dell’Associazione Dorso – Riccardo Muti ha sempre coltivato in particolare due grandi valori: l’amore per il suo Sud e l’insegnamento destinato alle nuove generazioni vissuto come irrinunciabile missione morale. Il maestro Muti rappresenta così la più alta testimonianza di quel Mezzogiorno protagonista dei più importanti processi culturali del nostro Paese in un grande progetto di recupero di identità e dignità”.

Il premio viene consegnato dal Rettore della Federico II Prof. Matteo Lorito , componente della Commissione giudicatrice, presenti il Presidente dell’Associazione Guido Dorso Nicola Squitieri e il Segretario generale Francesco Saverio Coppola.

Gli altri riconoscimenti della 42ma edizione del Premio Dorso saranno consegnati in Senato a Roma il 25 ottobre prossimo venturo.