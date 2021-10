Premio International Excellence Awards, domenica 31 a Villa Taurinus a Pozzuoli.

Dopo un anno di sosta forzata per la pandemia si celebra a Napoli la 5° edizione del Premio International Excellence Awards con la presenza di un parterre ricchissimo di presenze che spaziano dal mondo del giornalismo, al teatro, al cinema, alla musica, alla cucina, alla canzone, all’imprenditoria, all’associazionismo, al volontariato ed allo sport, che hanno fatto sentire la loro voce, far vibrare i propri colori, porre in essere le proprie riflessioni, scommettere sul futuro e la bellezza della loro città.

E Napoli torna alla ribalta con il Premio International Excellence Awards organizzato dall’ imprenditore Gianfranco Unione con la direzione artistica di Luciano Carino, famoso image consulting Rai, che firmano la quinta edizione celebrata nella meravigliosa cornice di Villa Taurinus a Pozzuoli.

Arte, Cultura, Medicina, Teatro, Cinema, Scienza, Imprenditoria, Cucina intesa come Arte, Abbigliamento e Moda Couture, Giornalismo, Musica, Sociale, Design, la manifestazione, presentata da Gaetano Gaudiero, è nata con l’obiettivo di celebrare e insignire con un prestigioso riconoscimento “le Eccellenze” che si sono distinte nel corso dell’anno nei vari segmenti.

I colori scintillanti della Linea FW 2022 di pelletteria e pellicce totalmente Eco di Hanna Moore Milano illumineranno la serata con la presenza delle modelle della Yang fashion agency di Nancy D’Anna, con il trucco e parrucco di Miriam Carino e Rosaria Ottaiano per HM.

Il premio è stato realizzato dall’artista prof. Vincenzo Rujio e, dal prototipo dell’opera realizzata sono state ricavate 35 preziose litografie firmate dall’artista.

L’evento si conclude con una cena gourmet organizzata da Villa Taurinus dove il cibo, abbinato alla degustazione dei vini di Sorrentino Vini del Vesuvio, ha preso la connotazione di vera Arte come logico epilogo di un evento che ha come core l’Arte, la solidarietà e la bellezza come fonte di speranza perché capace di superare le difficoltà degli isolamenti, idonea a produrre valori universali da condividere e condivisibili ed evidenziare tutte le categorie dove si sono contraddistinti personaggi internazionali nell’arco dell’anno.

Alcuni dei premiati:

Dott Mario Cozzolino della Blue on Blues tessuti, Ciro Guarino per TSM srl, Dott Valerio Iovinella per Union security spa, Sig Eugenio Maisto Ricambista Internazionale, Dott Antonio Malafronte, Dott Luigi Petrosino, Dott Ilenia Votini per spazio Vintage Perugia,

Dott.Maria Assunta Ciacci, Il Cantautore Salentino Pino Ingrosso, Dott Eduardo Angeloni, Robin Summa, Dott Antonella Vassallo PBS Broadcast Malta, Johan Grech, Malta Film Commission, lo chef Daniele Unione, Peppe di Napoli, il maestro pasticcere Ciro Poppella, il Dr Sorrentino enologo.

Villa Taurinus Via Coste di Cuma, 24, 80078 Pozzuoli NA