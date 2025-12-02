Premio L’Arcobaleno Napoletano, mercoledì 10 al Sannazaro

- pubblicità -

Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania.

Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 19 al Teatro Sannazaro, la nuova edizione dell’iniziativa ideata da Anna Capasso per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Melanoma Onlus.

La serata di gala è organizzata a sostegno della Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

A condurre l’edizione 2025 saranno Patrizio Rispo, amatissimo interprete di “Un Posto al Sole”, e la stessa attrice e cantante Anna Capasso.

Non mancheranno le “incursioni” di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Premiati personaggi istituzionali, del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

La radio ufficiale dell’evento sarà Radio Crc.