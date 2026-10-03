Premio Mandato alla sicurezza e alla legalità, la cerimonia della III edizione

- pubblicità -

Emozione, solennità e una folta partecipazione hanno fatto da cornice alla terza edizione del Premio Nazionale intitolato a Pasquale Mandato, Vicecomandante del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, assassinato dalla camorra il 5 marzo 1983 mentre si recava al lavoro. A Mandato, riconosciuto dallo Stato come vittima del dovere, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria.

L’evento

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) guidata dal Presidente nazionale Donato Capece e dal Presidente regionale per la Campania Angelo Covino, si è svolto venerdì 2 ottobre a Napoli, nel salone del Circolo Unificato del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito.

Le parole del Ministro Crosetto e i riconoscimenti al valore.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuto il Ministro della Difesa Guido Crosetto con un messaggio ufficiale: «Ricordare una persona vittima del dovere significa prima di tutto ricordare gli affetti, la vita e le scelte che ci sono dietro ogni uniforme. Significa anche fare in modo che il sacrificio di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere non rimanga soltanto una pagina del passato, ma continui a parlare a chi viene dopo di noi. È questo, credo, il significato più profondo del Premio dedicato a Pasquale Mandato.»

Il Ministro ha espresso vivo apprezzamento per l’operato delle donne e degli uomini delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, elogiando in particolare:

Gli otto carabinieri della Sezione Operativa di Campi Salentina e del Radiomobile di Brindisi, premiati per il coraggio dimostrato il 9 febbraio scorso durante una pericolosa azione criminale lungo la Statale Brindisi-Lecce.

I sei allievi dell’Accademia Militare di Modena, protagonisti a Trieste di un eroico soccorso a un automobilista finito in mare con la propria vettura.

I rappresentanti delle istituzioni

La manifestazione ha visto una prestigiosa rappresentanza istituzionale: Il Sottosegretario di Stato Alberto Balboni, intervenuto in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; Il Senatore Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare antimafia, in rappresentanza della Presidente Chiara Colosimo; Il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che con un videomessaggio ha reso omaggio alla figura di Mandato e al coraggio dei militari premiati; Messaggi augurali sono giunti anche dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara. “ll coraggio non è soltanto quello di un istante.

E anche quello lungo e silenzioso di chi si fa trovare al proprio posto ogni mattina, per anni, senza che nessuno lo noti” – ha detto con un messaggio il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano. In sala erano presenti il Comandante del Comando Territoriale Sud Esercito, Gen. C.A. Andrea Di Stasio, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, e il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza Gen. Francesco Greco (in rappresentanza del Comandante Generale Andrea De Gennaro.

Il Prefetto e il Questore di Napoli

A consegnare i premi ai valorosi agenti, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il questore Maurizio Agricola e il Provveditore Regionale del PRAP Berdini.

A portare i saluti sono stati inoltre il Dirigente Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria Augusto Zaccariello, il Presidente ANPPE Donato Capece e la figlia del maresciallo scomparso, Mariagrazia Mandato, alla quale il Sottosegretario Balboni ha consegnato la prestigiosa medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica, concessa dal Presidente Ignazio La Russa.

La cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni degli alunni delle terze classi dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Calvizzano, che hanno intonato l’Inno di Mameli diretti dal maestro Marco Migliucci, e dalle esibizioni degli artisti dell’Accademia Nazionale NAP, guidati dal maestro Carlo Morelli.

A testimonianza della coralità dello Stato nel ricordare i propri caduti, hanno presenziato numerosi vertici della magistratura campana e nazionale: dal Consigliere togato del CSM Tullio Morello, la Presidente del Tribunale per i Minorenni, Brunese, del Tribunale di Sorveglianza Mirra e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Napoletano insieme ai Procuratori della Repubblica di Napoli Nord, Airoma, delle sedi di Messina, Damato, Santa Maria Capua Vetere, Bruni e Napoli rappresentata da Milita in sostituzione di Gratteri. Anche la Chiesa di Napoli era presente con il Vescovo Mons. Francesco Beneduce.

La consegna dei riconoscimenti

Il momento centrale della cerimonia è stato dedicato alla consegna dei riconoscimenti a quegli uomini e donne in divisa che si sono distinti per straordinario senso del dovere, coraggio operativo, tempestività negli interventi di soccorso e fedeltà incondizionata alle istituzioni. Esempi concreti di dedizione che rinnovano ogni giorno il sacrificio di Pasquale Mandato sul territorio nazionale. Ecco l’elenco degli appartenenti alle diverse Forze dell’Ordine e della Forza Armata che si sono distinti per meriti eccezionali per importanti attività di polizia giudiziaria e di soccorso a persone in grave pericolo o, intente a togliersi la vita.

Elenco Premiati:

Polizia Penitenziaria:

Commissario Capo Pierpaolo Iuliano, Vice Ispettore Claudio Barca, Sovrintendente Tommaso Gaglione, Assistente Antonio Muto, Sostituto Commissario Coordinatore Giovanni Mercurio,

ESERCITO:

1° Maresciallo Vincenzo DI FILIPPO

Carabinieri Provinciale Napoli:

Maresciallo Ordinario Gianluca Abbinante, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Tammaro

Carabinieri Legione Puglia:

Vice Brigadiere Giuseppe Conte, Brigadiere. Pancrazio Fortunato, Brigadiere Luca Petruzzo, Brigadiere Alberto Candini, Vice Brigadiere Massimiliano Patarnello, Appuntato Scelto Qaulifica Speciale Vito Serrano, Appuntato Andrea Pierri, Brigadiere Capo Donato Russo

Polizia Municipale Napoli:

Maresciallo Ordinario Vito Savastano, Agente Iole D’Angelo, Agente Maria Gambardella, Agente Francesco Pollasto

Polizia di Stato Napoli:

Ispettore Gaetano Bagnano, Ispettore Antonio Bizzarro, Agente Scelto Marco Perna, Agente Scelto Giuseppe De Santis, Agente Scelto Felice Cavallaro

Guardia di Finanza Napoli

Maresciallo Ordinario Gregorio Del Prete, Vice Brigadiere Mario Rinaldi, Appuntato Scelto QS Francesco Nappo, Appuntato Scelto QS Silvio Carozza

Patrocini e partnership

Il premio sponsorizzato da Arti grafiche di Mimmo Autiero e da Valerio Scoppa del Centro Aktis e patrocinato dal Senato della Repubblica, Esercito, Carabinieri, Ministero della Giustizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e dal Comune di Napoli, anche quest’anno ha ricevuto l’adesione del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha conferito una medaglia per onorare il Maresciallo Pasquale Mandato.